iPhone 18 Pro: diversi utenti segnalano strani rumori dallo speaker

Alcuni utenti hanno segnalato problemi all'altoparlante di iPhone 18 Pro, riscontrando in particolare strani rumori, come ticchettii o piccoli schiocchi. Si tratta, tuttavia, di segnalazioni circoscritte che non sembrano riguardare tutti i dispositivi. Bisognerà quindi capire quanto sia effettivamente diffuso il problema e quali siano le cause all'origine dell'anomalia. Nel frattempo, vediamo tutti i dettagli.

Strani ticchettii dall’altoparlante Come anticipato, sono state riportate diverse segnalazioni sui forum di MacRumors e su Reddit (in calce trovate le fonti). Diversi possessori di iPhone 18 Pro e Pro Max hanno infatti iniziato a sentire strani rumori dall'altoparlante; alcuni li descrivono come leggeri ticchettii, altri come clic. Anche gli scenari di utilizzo sono diversi, dato che alcuni riscontrano il problema con lo scorrimento dei siti web, alla ricezione di notifiche o quando si apre la tastiera. Altri, invece, iniziano a sentire questi strani rumori durante le chiamate effettuate tramite rete mobile o, più in generale, mentre utilizzano diverse app. Insomma, al momento non sembra esserci una causa specifica né una situazione ben definita in cui il problema si manifesta in modo sistematico. iPhone 18 Pro Alcuni utenti hanno notato che l'anomalia si presenta dopo aver attivato o disattivato la Modalità Aereo oppure dopo aver regolato la luminosità dello schermo. Si tratta, però, di azioni che non dovrebbero avere alcun collegamento con il problema. Alcuni utenti, addirittura, affermano di aver sostituito il proprio dispositivo con un secondo iPhone 18 Pro, riscontrando però nuovamente lo stesso problema.