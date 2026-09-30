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iPhone 18 Pro: diversi utenti segnalano strani rumori dallo speaker

Diversi possessori di iPhone 18 Pro segnalano strani rumori dallo speaker in differenti scenari di utilizzo, senza una causa precisa. Alcuni hanno perfino dovuto sostituire lo smartphone.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/09/2026
iPhone 18 Pro

Alcuni utenti hanno segnalato problemi all'altoparlante di iPhone 18 Pro, riscontrando in particolare strani rumori, come ticchettii o piccoli schiocchi. Si tratta, tuttavia, di segnalazioni circoscritte che non sembrano riguardare tutti i dispositivi. Bisognerà quindi capire quanto sia effettivamente diffuso il problema e quali siano le cause all'origine dell'anomalia. Nel frattempo, vediamo tutti i dettagli.

Strani ticchettii dall’altoparlante

Come anticipato, sono state riportate diverse segnalazioni sui forum di MacRumors e su Reddit (in calce trovate le fonti). Diversi possessori di iPhone 18 Pro e Pro Max hanno infatti iniziato a sentire strani rumori dall'altoparlante; alcuni li descrivono come leggeri ticchettii, altri come clic. Anche gli scenari di utilizzo sono diversi, dato che alcuni riscontrano il problema con lo scorrimento dei siti web, alla ricezione di notifiche o quando si apre la tastiera.

Altri, invece, iniziano a sentire questi strani rumori durante le chiamate effettuate tramite rete mobile o, più in generale, mentre utilizzano diverse app. Insomma, al momento non sembra esserci una causa specifica né una situazione ben definita in cui il problema si manifesta in modo sistematico.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro

Alcuni utenti hanno notato che l'anomalia si presenta dopo aver attivato o disattivato la Modalità Aereo oppure dopo aver regolato la luminosità dello schermo. Si tratta, però, di azioni che non dovrebbero avere alcun collegamento con il problema. Alcuni utenti, addirittura, affermano di aver sostituito il proprio dispositivo con un secondo iPhone 18 Pro, riscontrando però nuovamente lo stesso problema.

In attesa di aggiornamenti

Per ora restiamo in attesa di informazioni da parte di Apple, con la speranza che un futuro aggiornamento software possa risolvere il problema. Come sempre, fateci sapere se anche voi avete riscontrato anomalie simili e, in tal caso, se siete riusciti a trovare una soluzione al problema.

Disponibile iOS 27.0.1 con una serie di correzioni specifiche: ecco le novità Disponibile iOS 27.0.1 con una serie di correzioni specifiche: ecco le novità

Nel frattempo, ricordiamo che pochi giorni fa un malfunzionamento di Google Analytics per Firebase ha causato il crash all'avvio di migliaia di app iOS.

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