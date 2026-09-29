Disponibile iOS 27.0.1 con una serie di correzioni specifiche: ecco le novità

Apple ha rilasciato iOS 27.0.1 , il primo aggiornamento del sistema operativo a distanza di due settimane dal debutto ufficiale. Non aspettatevi novità particolarmente significative: in questo caso la versione è puramente incentrata sulla correzione di alcuni bug e problemi . Basterà andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Riepiloghiamo di seguito le novità di questo aggiornamento e le principali funzionalità di iOS 27.

Diversi fix

Come anticipato, iOS 27.0.1 è incentrato sulla correzione di bug. In particolare, diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti del Face ID su iPhone 18 Pro, soprattutto per sbloccare un'app protetta. In altri casi, invece, il dispositivo si bloccava e si riavviava autonomamente, mentre alcuni utenti visualizzavano il messaggio "Face ID non disponibile" durante la configurazione. In ogni caso, l'aggiornamento dovrebbe aver risolto il problema. Fateci sapere se anche voi avete riscontrato un'anomalia simile e se, dopo l'aggiornamento, il problema è effettivamente scomparso.

iPhone 18 Pro

L'aggiornamento risolve anche altre problematiche, seppur di minore importanza. In particolare, su alcuni iPhone 18 Pro e Pro Max, in determinate condizioni di illuminazione e con apertura f/1,48, poteva comparire un artefatto cromatico sulle foto scattate con ingrandimento 2x. Un ulteriore bug riguarda il blocco del touchscreen aprendo simultaneamente il Centro Notifiche e il Centro di Controllo.