In arrivo tre nuovi prodotti Apple: trapelano le prime immagini di iPad mini, HomePod mini e Apple TV 4K

Non sono stati ancora annunciati ufficialmente, ma sono già trapelate le prime immagini dei nuovi prodotti Apple : l'iPad Mini con A20 Pro, HomePod mini in diversi colori e Apple TV 4K. I dispositivi dovrebbero essere presentati nelle prossime settimane, ma nel frattempo sono già stati condivisi alcuni dettagli, seppur non ufficiali. Vediamo quindi tutte le immagini.

Nuovi prodotti Apple

Partiamo dall'iPad Mini 8, che dovrebbe adottare il chip A20 Pro, una fotocamera frontale riposizionata e un nuovo sistema di altoparlanti, secondo le indiscrezioni. Le informazioni sono state scoperte da Aaron Perris di MacRumors in un codice interno di Apple.

iPad mini 8

Purtroppo dalle immagini è possibile vedere solo la parte anteriore del dispositivo, quindi non sappiamo se Apple abbia apportato modifiche anche al design della parte posteriore. Come vedete, però, è presente una fotocamera frontale in posizione orizzontale, oltre a una piccola scanalatura nella parte superiore del vetro del display, probabilmente per l'altoparlante.

Passando all'HomePod Mini 2, il dispositivo adotterà lo stesso design e sarà disponibile in cinque colorazioni differenti: verde, rosa, blu, bianco e nero. Non sono stati riportati dettagli particolarmente specifici sul dispositivo e sulle sue possibili novità, quindi restiamo in attesa di aggiornamenti più concreti. Il suo debutto è previsto per le prossime settimane.

HomePod Mini 2

Infine, Apple dovrebbe presentare il nuovo modello di Apple TV 4K, con un design praticamente uguale al modello attuale, ma con un chip A17 Pro o più recente, memoria RAM aumentata a 8 GB e supporto per Apple Intelligence e Siri AI. Inoltre, dovrebbe essere dotato di chip N1 con supporto a Wi-Fi 7 e un telecomando Siri Remote rivisitato.