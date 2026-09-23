Apple sospende lo sviluppo del dispositivo IA stile AirTag: intanto valuta un bracciale senza schermo

Lo sviluppo del dispositivo IA simile a un AirTag sarebbe stato sospeso da Apple, almeno secondo le indiscrezioni. Si tratta, tuttavia, di informazioni da prendere con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali. In precedenza, il dispositivo era stato descritto come una sorta di spilla o ciondolo da applicare agli indumenti o da indossare al collo. Nel frattempo, però, Apple starebbe invece valutando un bracciale senza schermo per il fitness , pensato per il monitoraggio dell'attività fisica. Vediamo meglio i dettagli.

Sospeso il ciondolo IA

Le informazioni sono state riportate da Bloomberg, secondo cui Apple ha sospeso lo sviluppo dell'accessorio indossabile dotato di intelligenza artificiale e fotocamera. Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, questo dispositivo doveva essere praticamente uguale a un AirTag in termini di design e dimensioni, con una forma sottile e circolare a disco.

Inoltre, doveva essere realizzato in alluminio e vetro, con un pulsante di controllo fisico sul lato, oltre ad essere basato sulle funzionalità di Visual Intelligence e Siri. Non sappiamo esattamente perché lo sviluppo sia stato sospeso, ma Apple ha in cantiere diversi accessori indossabili, tra cui occhiali smart con IA e AirPods dotati di fotocamera.