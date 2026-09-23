Hideo Kojima vede l'eredità in P.T. in Backrooms

Kojima ha parlato delle somiglianze tra gli spazi liminali di Backrooms e alcuni concetti simili sperimentati dall'autore con P.T., in particolare con i suoi corridoi ricorsivi e gli spazi innaturali che si evolvono in maniera quasi organica.

In un'intervista pubblicata da Famitsu poco dopo la premiere di Backrooms in Giappone, a Tokyo, Hideo Kojima e Kane Parsons , il regista del film, hanno discusso delle ispirazioni alla base dei propri lavori, scambiandosi parecchi complimenti a vicenda.

Hideo Kojima è rimasto positivamente impressionato da Backrooms , il film che mette in scena il fenomeno virale in forma cinematografica, vedendo in questo una sorta di eredità di P.T. , intesa come trasposizione di alcuni concetti che erano stati provati con il famoso "teaser giocabile" che l'autore costruì come anticipazione del progetto Silent Hills, poi cancellato.

Ispirazioni incrociate

Kojima ha detto di essere particolarmente felice di vedere nuovi registi ispirarsi ai videogiochi della loro infanzia, affermando: Penso che questo modo di percepire lo spazio [in Backrooms], che ignora la teoria, sia influenzato dal fatto che Kane e altri giovani registi della generazione YouTube giocano da molto tempo ai videogiochi 3D".

Hideo Kojima e Kane Parsons

P.T. può essere trovato in Backrooms, hanno discusso i due director, nella ripetizione claustrofobica di alcuni elementi e nella distorsione psicologica che questi possono instillare, in contrapposizione ai classici jump scare.

In questo senso, Kojima ha affermato che Backrooms "ti lascia con una sensazione leggermente inquietante" e ha elogiato l'innovazione di Parsons in questo senso.

Parsons ha risposto dicendo di essere d'accordo con Kojima e confermando di essere stato influenzato direttamente dai videogiochi a cui ha giocato. Ha affermato anche di "percepire lo spazio stesso come una struttura digitale" e ha aggiunto che, quando si gioca, bisogna "comprendere l'ambiente circostante e muoversi con molta attenzione e precisione", cosa che si rileva anche nelle situazioni del film.

P.T. era un gioco horror di Hideo Kojima concepito come "playable teaser" di quello che doveva essere Silent Hills, mettendo in scena l'inizio di un'inquietante avventura in prima persona che ci portava progressivamente a scoprire vari misteri all'interno di una casa apparentemente composta da corridoi che si ripetevano in loop, ma con elementi che cambiavano progressivamente.

Con la cancellazione del progetto e il divorzio tra Kojima e Konami, P.T. è stato rimosso dal PlayStation Store. L'autore si sta dedicando nuovamente all'horror con il nuovo progetto OD in collaborazione con Xbox.