Mr. Records arriva anche su console: demo disponibile per il folle gioco musicale

Il publisher Wired Productions e il team Glee-Cheese Studio hanno annunciato che Mr. Records arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, oltre alle già annunciate versioni PC e Nintendo Switch 2, con una demo ora disponibile in anticipo rispetto alla prossima Steam Next Fest e un trailer di presentazione.
Si tratta di un gioco molto particolare, come potete capire bene leggendo il nostro provato di Mr. Records: si tratta sostanzialmente di un gioco musicale che mischia elementi classici da rhythm game con altri quasi da gestionale, alternando situazioni tipiche di un negozio di dischi in vinile ad assurde avventure a ritmo di musica.
Non c'è ancora una data di uscita, dunque attendiamo ulteriori dettagli al riguardo, ma intanto il gioco può essere provato in versione PC attraverso una nuova demo pubblicata in anticipo rispetto alla prossima Steam Next fest di ottobre, disponibile a questo indirizzo.
La doppia vita di George
Mr. Records mette in scena la strana ed elettrizzante vita di George, proprietario di un negozio di dischi in vinile che, nonostante la veneranda età da pensione, si ritrova a dividere il proprio tempo tra l'attività in negozio e le bizzarre avventure musicali notturne.
Di giorno ci troviamo dunque a gestire il negozio di dischi, cercando di venire incontro ai gusti variegati dei diversi clienti e trovare le soluzioni giuste per i vari desideri.
Di sera, quando la serranda del negozio si abbassa, parte però il vero divertimento: George e il suo cane Buzz partono all'avventura a ritmo di musica, affrontando livelli coloratissimi e tutti differenti tra loro, ognuno caratterizzato da una traccia musicale.
In questi momenti, Mr. Records funziona come un classico rhythm game, richiedendo tempismo e senso del ritmo per affrontare gli ostacoli e raggiungere la conclusione dei livelli.