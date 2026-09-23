Mr. Records arriva anche su console: demo disponibile per il folle gioco musicale

Il publisher Wired Productions e il team Glee-Cheese Studio hanno annunciato che Mr. Records arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, oltre alle già annunciate versioni PC e Nintendo Switch 2, con una demo ora disponibile in anticipo rispetto alla prossima Steam Next Fest e un trailer di presentazione.

Si tratta di un gioco molto particolare, come potete capire bene leggendo il nostro provato di Mr. Records: si tratta sostanzialmente di un gioco musicale che mischia elementi classici da rhythm game con altri quasi da gestionale, alternando situazioni tipiche di un negozio di dischi in vinile ad assurde avventure a ritmo di musica.

Non c'è ancora una data di uscita, dunque attendiamo ulteriori dettagli al riguardo, ma intanto il gioco può essere provato in versione PC attraverso una nuova demo pubblicata in anticipo rispetto alla prossima Steam Next fest di ottobre, disponibile a questo indirizzo.