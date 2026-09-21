Tutti gli annunci del PC Gaming Show al TGS 2026: 36 giochi, 13 reveal assoluti

Nella cornice del Tokyo Game Show 2026 si è tenuta anche una nuova edizione del PC Gaming Show, evento dedicato al mondo del gaming su PC che periodicamente compare sulla scena a presentare le varie novità riguardanti quest'ambito: vediamo dunque qui sotto una panoramica condensata con tutti gli annunci e le novità dal PC Gaming Show al TGS 2026. Si è trattato di una versione particolarmente ricca di giochi, nonostante ben pochi di questi fossero in verità legati in maniera evidente all'ambito nipponico: la cornice del Tokyo Game Show non è insomma stata determinante per la selezione di titoli presenti. La guida definitiva al Tokyo Game Show 2026: date, informazioni e giochi della fiera giapponese Come spesso accade, si è trattato di un evento dedicato soprattutto a titoli indie, alcuni dei quali in effetti provenienti da team giapponesi ma in generale collegati semplicemente dall'essere in arrivo su piattaforma PC.

Il video completo dell'evento Anche quest'anno, dunque, il PC Gaming Show ha trovato un suo apposito spazio all'interno del Tokyo Game Show, proponendo una notevole quantità di novità tra annunci, presentazioni, trailer e date di uscita eventuali. In totale ci sono stati circa 36 titoli all'interno dell'evento e tra questi ben 13 "world premiere", ovvero presentazioni in anteprima assoluta con trailer inediti o giochi annunciati completamente a sorpresa. Sebbene siano in gran parte titoli piuttosto peculiari, tra questi si distinguono alcune produzioni davvero molto interessanti, su cui facciamo dei piccoli approfondimenti prima di passare poi all'elenco generale di tutto quello che era presente in questa edizione.

Lufia 1 & 2 The Sinistrals Saga In occasione del PC Gaming Show al TGS 2026 abbiamo visto che Taito riporta in vita la serie Lufia attraverso una raccolta contenente i primi due capitoli di questa storica serie di JRPG, appartenenti agli anni 90 e ricordati come elementi fondamentali nell'evoluzione del genere. All'interno del pacchetto troviamo dunque Lufia & the Fortress of Doom e Lufia II: Rise of the Sinistrals, due titoli usciti originariamente su Super Nintendo, "convertiti con cura e migliorati per le piattaforme moderne" secondo la descrizione ufficiale, con l'obiettivo di riproporre le esperienze originali adattandole ai sistemi attuali. Si tratta di due giochi di ruolo a impostazione narrativa che raccontano storie dall'immaginario fantasy piuttosto classico, ma sempre molto evocative: Lufia & the Fortress of Doom racconta la storia di un giovane discendente di un eroe leggendario e di una ragazza che si trova a dover affrontare il peso del proprio destino, mentre Lufia II: Rise of the Sinistrals è in effetti un prequel incentrato su Maxim, un giovane destinato a diventare un eroe leggendario. Non c'è ancora una data di uscita, ma Lufia I & II The Sinistrals Saga è previsto arrivare nel 2027 su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

Stronghold 4 Presente anche Stronghold 4 al PC Gaming Show, con un nuovo trailer delle caratteristiche che mostra diverse sequenze di gameplay per il nuovo capitolo della lunga saga strategica ad ambientazione medievale, incentrata sulle fortificazioni dell'epoca. Sono passati ben 15 anni dall'ultimo capitolo della serie, cosa che fa ben capire quale sia l'attesa per questo seguito, il quale si presenta decisamente fedele alle origini con tutti gli elementi tipici del franchise, incentrato sulla gestione di castelli e la guerra intorno a questi, tra assedi e tattiche di attacco e difesa. Annunciato solo lo scorso giugno, Stronghold 4 ha già superato le 250.000 liste dei desideri su Steam, cosa che rende bene l'idea della fedeltà della community legata allo storico franchise. In questo caso possiamo vedere varie caratteristiche del quarto capitolo tra battaglie, assedi, schermaglie e nuove ambientazioni. Stronghold 4 sembra sia in effetti un prequel della serie, nel quale i giocatori vestiranno i panni di un pastore che, spinto da una serie di circostanze avverse, si troverà costretto ad assumere il ruolo di leader.

Ball x Pit: Risen Ballbylon Si può dire con una certa sicurezza che Ball x Pit sia stato uno dei maggiori fenomeni indie del 2025 su PC, e giustamente lo sviluppatore Kenny Sun e il publisher Devolver Digital vogliono continuare a supportarlo attraverso nuove aggiunte, come dimostrato dall'annuncio di Ball x Pit: Risen Ballbylon, nuova espansione a pagamento annunciata con un trailer al PC Gaming Show. Sarà disponibile a partire dal 12 novembre al prezzo di 6,99 dollari su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, iOS e Android e porta con sé una grande quantità di nuovi contenuti, compresa un'ambientazione inedita che porta i giocatori a lasciare le profondità del pozzo per raggiungere la "Pallilonia Risorta", una città fluttuante sospesa tra le nuvole e devastata dagli effetti di un misterioso meteorite. All'interno del pacchetto troviamo inoltre quattro nuovi campi di battaglia e una grande quantità di abilità da applicare per garantire ulteriori possibilità di evoluzione dei propri personaggi. A proposito di questi, Risen Ballbylon introduce 8 nuovi combattenti ognuno con le proprie caratteristiche, 24 nuove palle per l'attacco in battaglia e 20 nuovi edifici per la parte gestionale.

Dust till Dawn Tra le novità assolute più interessanti presentate nel corso del PC Gaming Show c'è stato Dust till Dawn, che è anche uno dei pochi titoli effettivamente legati all'ambientazione giapponese, sebbene provenga da Mac n Cheese Games, un team con base in Svizzera. Come dimostrato dal trailer di presentazione, parte come una specie di simulazione di pulizie ma si evolve ben presto in una vera e propria avventura horror, quando le normali ambientazioni quotidiane trasfigurano in una sorta di incubo surreale a occhi aperti. Si tratta di pulire varie stanze di una casa tipicamente nipponica, sistemando oggetti e svolgendo vari lavoretti all'interno di appartamenti in un'apparentemente tranquilla cittadina rurale giapponese, ma mentre si avanza con queste semplici occupazioni qualcosa comincia a valicare i confini della realtà e si precipita sempre più in un oscuro incubo, fra visioni inquietanti. Gli sviluppatori definiscono Dust till Dawn un gioco ispirato alle visioni del celebre illustratore Junji Ito, supportato peraltro da musiche composte dal leggendario Akira Yamaoka, autore della colonna sonora di Silent Hill.

Cairn On the Trail: Deep Water Nonostante il suo concept piuttosto peculiare, Cairn ha incontrato un notevole successo, tanto da spingere gli sviluppatori a continuare ad espanderne i contenuti: in occasione del PC Gaming Show è stato dunque mostrata l'espansione gratuita On the Trail: Deep Water con un trailer e una nuova data di uscita. Il DLC è in arrivo il 29 ottobre su PC e PS5, portando con sé tre nuove aree di arrampicata e una novità assoluta per il gioco: il water soloing, una forma di arrampicata in solitaria senza protezioni, che permette di scalare sopra l'acqua senza rischiare la morte in caso di caduta. Oltre alla protagonista Aava viene inoltre introdotto Marco, un nuovo scalatore che porta con sé uno stile di arrampicata completamente diverso, più potente e con maggiore portata, ma meno flessibile. Il gameplay si arricchisce inoltre di una nuova meccanica con l'introduzione dell'energia limitata, con ogni errore e ogni sforzo che consumano stamina. Potete dunque vedere il nuovo trailer con alcuni degli elementi aggiunti dall'espansione in arrivo a fine ottobre.

Thief: The Dark Project Remastered Tra i giochi di maggior rilievo presenti al PC Gaming Show c'è stato anche Thief: The Dark Project Remastered, la nuova versione rimasterizzata del grande classico curata da Nightdive, tornato a mostrarsi per l'occasione con un trailer incentrato sul gameplay. L'originale, sviluppato da Looking Glass Studios, è considerato un titolo fondamentale nella storia dei videogiochi per la definizione del genere degli immersive sim, oltre a presentare caratteristiche stealth rimaste paradigmatiche per questa tipologia di titoli, e la versione rimasterizzata resta fedele per contenuti e gameplay, modernizzandone gli aspetti tecnici. Thief: The Dark Project Remastered ricostruisce l'originale del 1998 di Looking Glass utilizzando il KEX Engine proprietario di Nightdive, aggiornando texture, modelli, animazioni e altri elementi grafici con supporto fino alla risoluzione 4K e ai 120 fotogrammi al secondo. Sono inoltre presenti numerosi miglioramenti all'esperienza utente, tra cui una ruota per la selezione rapida di armi e oggetti, un selettore delle missioni, il supporto ai controller moderni, una galleria di contenuti extra e il supporto integrato alle campagne create dalla community, che consente di accedere a migliaia di ore di contenuti aggiuntivi.

Mycopunk In occasione del PC Gaming Show è stata presentata la versione 1.0 di Mycopunk, un particolare extraction shooter con nemici "modulari" che il 20 ottobre raggiunge la sua versione completa dopo un lungo periodo in accesso anticipato, e per l'occasione giungerà anche PS5. Una cosa particolarmente interessante è il fatto che il gioco verrà lanciato direttamente all'interno dei catalogo di PlayStation Plus, rappresentando uno dei titoli in arrivo a ottobre e potendo così contare subito su una base di utenti piuttosto vasta anche sulla console Sony, cosa che andrà sicuramente a vantaggio della modalità multiplayer cooperativa. Mycopunk è infatti una sorta di sparatutto in prima persona a base di esplorazione e ricerca del bottino, ovvero un cosiddetto "looter shooter" con elementi anche da gioco di ruolo, che ha la caratteristica di presentare ambientazioni e nemici veramente bizzarri e con la possibilità di modificare in maniera molto profonda i personaggi e le abilità di questi.