Il primo gioco di PS Plus Extra di ottobre è stato confermato ufficialmente

Già sapevamo, tramite il più recente State of Play , che Mycopunk sarebbe stato un gioco di PS Plus Extra, ma non sapevamo la sua data di uscita. Ora possiamo confermare che sarà uno dei giochi del catalogo del prossimo mese.

Mycopunk sarà pubblicato da Devolver Digital il 20 ottobre 2026 in versione 1.0, dopo un periodo di accesso anticipato su PC. C'è però un'altra buona notizia per i giocatori PlayStation: l'opera sarà pubblicata su PS Plus Extra al lancio.

I dettagli sul nuovo gioco di PS Plus Extra

Mycopunk è sviluppato da Pigeons at Play. Si tratta di uno sparatutto diviso in missioni nel quale raccogliere bottino, con un massimo di quattro giocatori che cooperano.

La descrizione ufficiale recita quanto segue: "Una sgangherata squadra di robot di scarto viene ingaggiata dalla corporazione SAXON e riceve un'ultima possibilità per raggiungere una remunerativa gloria (ed evitare la rottamazione). Sono la New Atlas Hazard Crew, una raffazzonata squadra di sterminatori inviata a svelare i misteri dietro una catastrofe fungina su scala planetaria."

Ricordiamo infine che i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre sono disponibili: potrete continuare a utilizzarli fino a quando non saranno rimossi (perlopiù, tra un anno).