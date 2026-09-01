PlayStation Plus Essential: i giochi "gratis" PS4 e PS5 di settembre sono disponibili da oggi

Oltre ad essere il primo giorno, oggi è anche il primo martedì del nuovo mese, quindi come da tradizione è il giorno in cui Sony mette a disposizione i nuovi giochi "gratis" per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential, in questo caso per quanto riguarda il mese di settembre.

Annunciati proprio la settimana scorsa, i giochi di PS Plus Essential di settembre sono quattro e si presentano tutti come titoli alquanto interessanti, ecco di cosa si tratta:

Tutti e quattro i giochi possono dunque essere scaricati da oggi, primo settembre, e rimarranno disponibili al download gratuito per gli, quando verranno poi sostituiti dai successivi.