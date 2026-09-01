PlayStation Plus Essential: i giochi "gratis" PS4 e PS5 di settembre sono disponibili da oggi

Oltre ad essere il primo giorno, oggi è anche il primo martedì del nuovo mese, quindi come da tradizione è il giorno in cui Sony mette a disposizione i nuovi giochi "gratis" per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential, in questo caso per quanto riguarda il mese di settembre.
Annunciati proprio la settimana scorsa, i giochi di PS Plus Essential di settembre sono quattro e si presentano tutti come titoli alquanto interessanti, ecco di cosa si tratta:
- Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4)
- MLB The Show 26 (PS5)
- Wobbly Life (PS5, PS4)
- Chained Echoes (PS4)
Tutti e quattro i giochi possono dunque essere scaricati da oggi, primo settembre, e rimarranno disponibili al download gratuito per gli abbonati a Essential, Extra e Premium fino al 6 ottobre, quando verranno poi sostituiti dai successivi.
Esperienze molto diverse
Si tratta di un gruppetto di giochi alquanto variegato, in grado di offrire esperienze decisamente diverse una dall'altra: si passa da uno sparatutto tattico a una simulazione di baseball, da un gioco sandbox alquanto folle a un JRPG classico.
Sniper Elite: Resistance è probabilmente il titolo principale di questa mandata, e si tratta di un altro capitolo nella serie di sparatutto tattici dedicati alla figura del cecchino, in questo caso nel cuore della Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.
Harry Hawker è il nuovo protagonista della storia, da portare di missione in missione attraverso la sua campagna in solitaria contro le soverchianti forze d'invasione in Francia, cercando di contribuire in maniera attiva alla liberazione del paese.
MLB The Show 26 è il recente capitolo della simulazione di baseball su licenza ufficiale MLB sviluppata da Sony Santa Monica, e porta con sé diversi miglioramenti in ambito tecnico e di contenuti.
Wobbly Life è un bizzarro gioco in stile sandbox a base di fisica più o meno "rotta", giocabile in solitario ma soprattutto in multiplayer, dando vita a situazioni alquanto folli tra vari obiettivi da portare a termine, minigiochi e altro.
Infine, Chained Echoes è davvero un ottimo gioco di ruolo che richiama il classico stile dei JRPG, ovvero l'interpretazione tipicamente nipponica del genere, in questo caso con una produzione moderna costruita con grande cura e rispetto per le fonti d'ispirazione.