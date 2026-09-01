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NVIDIA e MediaTek: alleanza da 3,5 miliardi per spingere sui chip IA personalizzati

NVIDIA investe 3,5 miliardi di dollari in MediaTek e rafforza la collaborazione sui chip IA personalizzati, che potranno integrarsi direttamente con l'infrastruttura NVIDIA.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/09/2026
Jensen Huang

NVIDIA investe 3,5 miliardi di dollari in MediaTek, produttore di chip taiwanese, per sviluppare soluzioni personalizzate che potranno essere integrate direttamente nell'infrastruttura dei data center NVIDIA. Mentre i colossi tech sviluppano chip IA proprietari, NVIDIA punta a fare in modo che queste soluzioni possano integrarsi con le proprie tecnologie, mantenendo così un ruolo centrale nei data center dedicati all'IA.

Nuove strategie

Come vi abbiamo anticipato, l'obiettivo dell'investimento è permettere ai chip personalizzati di MediaTek di integrarsi direttamente nelle infrastrutture NVIDIA. Per farlo, l'azienda potrà sfruttare l'ecosistema NVLink Fusion, basato sulla tecnologia NVLink, che permette anche ai chip non NVIDIA di comunicare rapidamente tra loro. Inoltre, con questa partnership, MediaTek potrà continuare a realizzare chip personalizzati progettati da aziende cloud avvalendosi dello "stack tecnologico ed ecosistema di scale-up e scale-out, nonché dell'architettura rack-scale di NVIDIA". In poche parole, si tratta di tecnologie che permettono di collegare e far lavorare tanti chip e server in un unico grande sistema.

NVIDIA
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"In sostanza, ogni fornitore di servizi cloud e ogni produttore di modelli sta implementando la nostra piattaforma in un modo o nell'altro", ha dichiarato Dion Harris, senior director di NVIDIA per le infrastrutture HPC. "Pertanto, il fatto che MediaTek sia in grado di offrire questa estensione ai propri clienti consente loro di standardizzare l'infrastruttura su scala rack in tutte le loro "fabbriche di IA", e anche di implementare i propri chip personalizzati proprio accanto a quelli che utilizzano la stessa piattaforma standard".

Altre collaborazioni

Proprio la scorsa settimana, lo ricordiamo, NVIDIA ha annunciato una partnership simile con Amazon Web Services, che potrà installare altri 2 milioni di GPU NVIDIA nella propria infrastruttura, integrando anche NVLink Fusion. Questa partnership, tuttavia, non prevede un investimento diretto.

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Ad ogni modo, MediaTek e NVIDIA continueranno inoltre a sviluppare piattaforme per le auto intelligenti basate sull'IA, anche per supportare i sistemi di guida autonoma attraverso NVIDIA Drive AGX.

#NVIDIA #Tecnologia
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