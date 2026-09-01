NVIDIA e MediaTek: alleanza da 3,5 miliardi per spingere sui chip IA personalizzati

Nuove strategie

Come vi abbiamo anticipato, l'obiettivo dell'investimento è permettere ai chip personalizzati di MediaTek di integrarsi direttamente nelle infrastrutture NVIDIA. Per farlo, l'azienda potrà sfruttare l'ecosistema NVLink Fusion, basato sulla tecnologia NVLink, che permette anche ai chip non NVIDIA di comunicare rapidamente tra loro. Inoltre, con questa partnership, MediaTek potrà continuare a realizzare chip personalizzati progettati da aziende cloud avvalendosi dello "stack tecnologico ed ecosistema di scale-up e scale-out, nonché dell'architettura rack-scale di NVIDIA". In poche parole, si tratta di tecnologie che permettono di collegare e far lavorare tanti chip e server in un unico grande sistema.

NVIDIA

"In sostanza, ogni fornitore di servizi cloud e ogni produttore di modelli sta implementando la nostra piattaforma in un modo o nell'altro", ha dichiarato Dion Harris, senior director di NVIDIA per le infrastrutture HPC. "Pertanto, il fatto che MediaTek sia in grado di offrire questa estensione ai propri clienti consente loro di standardizzare l'infrastruttura su scala rack in tutte le loro "fabbriche di IA", e anche di implementare i propri chip personalizzati proprio accanto a quelli che utilizzano la stessa piattaforma standard".