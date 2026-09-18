La prossima generazione di GPU NVIDIA e AMD potrebbe slittare al 2028

Emergono nuove indiscrezioni sulle prossime GPU NVIDIA , le presunte GeForce RTX 60, e le future Radeon RDNA 5 di AMD. Secondo quanto riportato da un leaker, infatti, la nuova generazione di GPU potrebbe essere stata rinviata al 2028 , ad eccezione del chip AMD AT2 che dovrebbe fare il suo debutto nel 2027. Chiaramente, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Vediamo meglio i dettagli.

Nuove GPU NVIDIA e AMD rinviate?

Come anticipato, le indiscrezioni sono state riportate dal leaker Kepler_L2 dopo aver risposto a una domanda sul possibile ritorno della RTX 6090 nel 2027. Oltre ad aver smentito l'ipotesi, ha poi chiarito che le future GPU AMD e NVIDIA sarebbero slittate al 2028, mentre l'AT2 sarebbe l'unica prevista ancora per il 2027. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, dato che non ci sono conferme neanche sulla presunta RTX 6090.

Una GPU NVIDIA

Del resto, indiscrezioni emerse nei mesi scorsi avevano già indicato per le prossime GPU AMD una possibile finestra di lancio collocata tra la seconda metà del 2027 e i primi mesi del 2028. Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli più specifici, soprattutto sulla causa dei possibili ritardi, ma probabilmente le diverse pressioni sulla capacità produttiva e sulle memorie incidono parecchio. Non ci resta quindi che attendere eventuali conferme o smentite; ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.