La prossima generazione di GPU NVIDIA e AMD potrebbe slittare al 2028

Emergono nuove indiscrezioni sulle prossime GPU NVIDIA, le presunte GeForce RTX 60, e le future Radeon RDNA 5 di AMD. Secondo quanto riportato da un leaker, infatti, la nuova generazione di GPU potrebbe essere stata rinviata al 2028, ad eccezione del chip AMD AT2 che dovrebbe fare il suo debutto nel 2027. Chiaramente, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Vediamo meglio i dettagli.
Nuove GPU NVIDIA e AMD rinviate?
Come anticipato, le indiscrezioni sono state riportate dal leaker Kepler_L2 dopo aver risposto a una domanda sul possibile ritorno della RTX 6090 nel 2027. Oltre ad aver smentito l'ipotesi, ha poi chiarito che le future GPU AMD e NVIDIA sarebbero slittate al 2028, mentre l'AT2 sarebbe l'unica prevista ancora per il 2027. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, dato che non ci sono conferme neanche sulla presunta RTX 6090.
Del resto, indiscrezioni emerse nei mesi scorsi avevano già indicato per le prossime GPU AMD una possibile finestra di lancio collocata tra la seconda metà del 2027 e i primi mesi del 2028. Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli più specifici, soprattutto sulla causa dei possibili ritardi, ma probabilmente le diverse pressioni sulla capacità produttiva e sulle memorie incidono parecchio. Non ci resta quindi che attendere eventuali conferme o smentite; ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.
Annunciati rincari per le CPU
Nel frattempo, secondo un rapporto di ChannelGate, AMD avrebbe informato i partner di un possibile aumento dei prezzi nell'ordine del 10%. Questi rincari dovrebbero essere previsti per il quarto trimestre del 2026 a causa dell'incremento dei costi di produzione comunicato da TSMC ai propri clienti. Di conseguenza, anche le CPU Ryzen potrebbero aumentare entro la fine dell'anno, sebbene non vi siano ancora conferme al riguardo.
Inoltre, proprio qualche giorno fa il leaker Kepler_L2 è intervenuto in una discussione dedicata alle tecnologie grafiche di nuova generazione, sostenendo che AMD starebbe preparando il Neural Rendering per le GPU RDNA 5, simile all'approccio di NVIDIA con DLSS 5.