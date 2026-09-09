AMD Radeon RX 9070 XT è ora la GPU Radeon più diffusa su Steam, ma NVIDIA resta lontana

La Radeon RX 9070 XT ha raggiunto un nuovo traguardo nella Steam Hardware Survey di Valve. Con una quota dell'1,46% rilevata ad agosto 2026, la scheda video è diventata il modello Radeon più diffuso tra le GPU discrete identificate separatamente dal sondaggio. La crescita è stata graduale negli ultimi mesi. La RX 9070 XT era all'1,35% a giugno, è salita all'1,40% a luglio e ha raggiunto l'1,46% ad agosto, superando così la Radeon RX 6600, che per diverso tempo aveva occupato la prima posizione tra le GPU AMD discrete.
Radeon RX 9070 XT supera la RTX 3080 nella Steam Hardware Survey
La Radeon RX 6600 è scesa dallo 0,87% allo 0,85% nel corso di agosto, mentre la più recente Radeon RX 9060 XT ha già raggiunto una quota dello 0,82%. Più distaccata resta invece la Radeon RX 9070, ferma allo 0,20%, evidenziando un divario significativo tra i due principali modelli desktop basati sull'architettura RDNA 4.
La RX 9070 XT ha inoltre superato alcune schede NVIDIA appartenenti a generazioni precedenti. La GeForce RTX 3080 si trova ora all'1,38%, mentre la GTX 1660 SUPER mantiene un vantaggio minimo con l'1,47%. Le più recenti RTX 5080 e RTX 5070 Ti raggiungono invece rispettivamente l'1,71% e l'1,82%. Il confronto con le schede NVIDIA più diffuse della generazione Blackwell rimane però nettamente a favore del produttore statunitense. La GeForce RTX 5070 è arrivata al 3,77%, seguita dalla RTX 5060 con il 3,16% e dalla RTX 5060 Ti al 2,55%. La sola RTX 5070 risulta quindi presente in oltre il doppio dei sistemi rispetto alla RX 9070 XT.
I dati della Steam Hardware Survey vanno comunque interpretati tenendo conto delle modalità di rilevazione utilizzate da Valve. Alcuni mesi fa, la piattaforma sembra aver corretto l'identificazione delle schede basate su RDNA 4, che ora vengono riportate separatamente. Radeon RX 9070 XT, RX 9070 e RX 9060 XT non vengono quindi più raggruppate sotto denominazioni generiche, rendendo i dati potenzialmente più rappresentativi.
Il risultato della RX 9070 XT rappresenta comunque un segnale positivo per AMD, soprattutto considerando la velocità con cui la scheda ha superato modelli Radeon appartenenti a generazioni precedenti. La distanza dalle proposte NVIDIA più diffuse resta ampia, ma l'ultima Steam Hardware Survey conferma che la nuova generazione Radeon sta progressivamente aumentando la propria presenza tra i PC utilizzati dagli utenti della piattaforma.