AMD Radeon RX 9070 XT è ora la GPU Radeon più diffusa su Steam, ma NVIDIA resta lontana

La Radeon RX 9070 XT ha raggiunto un nuovo traguardo nella Steam Hardware Survey di Valve. Con una quota dell'1,46% rilevata ad agosto 2026, la scheda video è diventata il modello Radeon più diffuso tra le GPU discrete identificate separatamente dal sondaggio. La crescita è stata graduale negli ultimi mesi. La RX 9070 XT era all'1,35% a giugno, è salita all'1,40% a luglio e ha raggiunto l'1,46% ad agosto, superando così la Radeon RX 6600, che per diverso tempo aveva occupato la prima posizione tra le GPU AMD discrete.