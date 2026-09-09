Immergiti nei tuoi giochi preferiti con le cuffie da gaming Logitech Astro A50: sono in sconto su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming Logitech Astro A50: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 169,99€, acquistabile anche a rate. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Le Logitech Astro A50 sono cuffie da gaming wireless progettate per offrire un'esperienza audio immersiva e un'elevata precisione nella riproduzione dei suoni. Al centro troviamo i driver PRO-G GRAPHENE da 40 mm con tecnologia Live Edge, sviluppati per garantire nitidezza, una precisa separazione dei suoni e maggiore accuratezza nel posizionamento e nel timing degli effetti durante le sessioni di gioco.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
La connettività LIGHTSPEED wireless a 24 bit permette di ottenere un audio di gioco avvolgente e senza compressioni, combinando qualità sonora e rapidità di trasmissione. A completare la dotazione troviamo un microfono professionale a braccio da 48 kHz a banda larga, pensato per offrire una riproduzione della voce particolarmente articolata e definita durante le comunicazioni.
La gestione dell'audio è affidata anche a un DSP a 7 core, che consente un'elaborata modellazione del suono e conserva le impostazioni direttamente nella cuffia, anche passando a un altro sistema. Attraverso G HUB e l'app G è infine possibile personalizzare l'esperienza audio.