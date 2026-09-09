PS6 potrebbe essere l'ultima console ideata da Mark Cerny, l'ingegnere di PlayStation

Oramai, ogni nuovo hardware di PlayStation è profondamente associato a Mark Cerny, l'ingegnere di Sony che si è occupato dell'architettura delle console giapponesi da generazioni.
Forse, però, PS6 sarà la sua ultima creazione.
I commenti di Mark Cerny
Cerny ha parlato con Game File e ha spiegato che si sta avvicinando alla fine della propria carriera. La pensione non è infatti troppo lontana per l'ingegnere, in quanto Cerny ha 62 anni.
Mancano ancora un paio di anni, secondo le stime del momento, all'arrivo di PS6, quindi pare difficile che Cerny rimanga in circolazione al punto tale da occuparsi anche di PS7. Certo, afferma di "non aver finito" ancora, ma è difficile che tra una decina di anni Cerny sia ancora attivo.
Ricordiamo che Cerny è l'architetto di sistema di PS Vita, PS4 e PS5, ma ha lavorato per Sony per decenni. Ha avuto un ruolo anche nella creazione di giochi come Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Resistance: Fall of Man, Uncharted: Drake's Fortune e più recentemente Ratchet & Clank: Rift Apart.
Inoltre, Mark Cerny e Geoff Keighley hanno lanciato Nova Games, una fondazione per giovani sviluppatori, quindi è possibile che Cerny punti a mettere da parte Sony e occuparsi di nuove iniziative come questa.