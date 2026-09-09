Galaxy S27, il Privacy Display potrebbe essere riservato solo ad alcuni modelli

Il Privacy Display ha fatto il suo debutto con il Galaxy S26 Ultra all'inizio di quest'anno. Si tratta di una funzionalità pensata per proteggere l'utente da occhi indiscreti , limitando fisicamente gli angoli di visione. Ebbene, questa tecnologia dovrebbe debuttare anche sui prossimi smartphone Galaxy S27, ma solo su alcuni modelli specifici. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Il Privacy Display non è per tutti

Secondo quanto riportato da ET News, saranno i modelli Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra ad accogliere nuovamente il Privacy Display. Più precisamente, entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati di schermi OLED con tecnologia Flex Magic Pixel, alla base del funzionamento del Privacy Display. Tuttavia, i modelli standard e Plus sarebbero esclusi e non integrerebbero questa tecnologia. La scelta di Samsung sarebbe legata alla volontà di riservare la funzionalità alla fascia alta, così da differenziare maggiormente i modelli.

Galaxy S27 Pro

"Samsung Electronics intende integrare i display con Privacy Display nella sua gamma di fascia alta per differenziarli dai modelli standard e Plus", ha detto una fonte del settore. "Sono in corso discussioni per applicare questa tecnologia agli OLED di altri dispositivi, come i laptop, a partire dagli smartphone." In passato era stato ipotizzato che tutti i modelli della serie Galaxy S27 potessero essere dotati di Privacy Display, ma le ultime indiscrezioni sembrano indicare uno scenario diverso.