Samsung Galaxy Buds On: finalmente spuntano le prime immagini reali degli auricolari open-ear

Da ormai diversi mesi si parla dei nuovi auricolari targati Samsung con design a clip open-ear. Questo nuovo prodotto, è bene ricordarlo, non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma finalmente sono state condivise le prime immagini che ne nostrano il design. Finora, infatti, abbiamo potuto mostrarvi solo render e immagini molto indicative, mentre adesso possiamo avere un'idea più chiara dei nuovi auricolari.
Il design degli auricolari open-ear
Prima di tutto, gli auricolari si chiameranno Galaxy Buds On e non Galaxy Able. Come potete vedere dalle immagini, gli auricolari si agganciano all'orecchio su entrambi i lati; la parte principale con l'altoparlante va all'interno dell'orecchio, mentre il resto si aggancia alla parte esterna. Inoltre, un lato è visibilmente più largo dell'altro, ovvero quello rivolto verso l'interno.
A differenza dei classici auricolari, però, questa parte non viene inserita nel condotto uditivo, ma rimane all'esterno, permettendo così di ascoltare i contenuti senza isolarsi completamente dall'ambiente circostante. Gli auricolari sono inoltre dotati di un microfono per effettuare chiamate.
Secondo le indiscrezioni, potrebbero anche supportare alcuni comandi basati sui movimenti della testa, come annuire o scuoterla per eseguire determinate azioni, anche se per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli. Sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere in grado di regolare automaticamente il volume quando necessario. Se ad esempio ci si trova in un ambiente più rumoroso del solito, gli auricolari alzeranno automaticamente il volume e viceversa.
Altre caratteristiche
Gli utenti potranno inoltre attivare gli assistenti vocali, come Gemini o Bixby, direttamente tramite gli auricolari e sfruttarne le diverse funzioni, anche se per il momento non sono ancora stati annunciati ulteriori dettagli al riguardo.
In ogni caso, il design a clip è pensato per chi desidera utilizzare auricolari che non entrino nel condotto uditivo, lasciando al tempo stesso la possibilità di percepire i suoni e l'ambiente circostante. Secondo indiscrezioni, i Galaxy Buds On potrebbero arrivare nel quarto trimestre del 2026, quindi tra ottobre e dicembre. E voi preferite i classici auricolari o quelli open-ear a clip?