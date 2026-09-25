Samsung Galaxy Buds On: finalmente spuntano le prime immagini reali degli auricolari open-ear

Da ormai diversi mesi si parla dei nuovi auricolari targati Samsung con design a clip open-ear. Questo nuovo prodotto, è bene ricordarlo, non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma finalmente sono state condivise le prime immagini che ne nostrano il design. Finora, infatti, abbiamo potuto mostrarvi solo render e immagini molto indicative, mentre adesso possiamo avere un'idea più chiara dei nuovi auricolari.