Gears of War: E-Day, preload dal 29 settembre: ecco dimensioni e orari di accesso anticipato

Parlando dello spazio occupato sui nostri preziosi SSD, la versione PC richiederà 115 GB di archiviazione, stando ai requisiti ufficiali. Anche su Xbox Series X e S le dimensioni dovrebbero essere comparabili, motivo per cui è consigliabile avere almeno 100 GB liberi sulla propria unità di archiviazione. Si tratta di un aumento rispetto a Gears 5, che al lancio nel 2019 richiedeva circa 80 GB.

Su PC sarà inoltre necessario utilizzare un SSD, indicato come requisito obbligatorio per il corretto funzionamento del gioco.

Entrando più nello specifico degli orari di sblocco delle varie fasi di lancio, il precaricamento partirà il 29 settembre alle 17:00 in Italia, mentre l'accesso anticipato delle edizioni Premium e Collector's Edition scatterà il 1° ottobre alle 17:00. In entrambi i casi, gli orari sono sincronizzati a livello globale: negli Stati Uniti saranno le 11:00 ET, mentre nel Regno Unito saranno le 16:00 BST, così che tutti inizino a giocare nello stesso momento.

Per chi non usufruirà dell'accesso anticipato, il lancio di Gears of War: E-Day arriverà il 6 ottobre 2026, quindi qualche giorno dopo. La possibilità di scaricare in anticipo una parte consistente dei dati permetterà comunque di evitare di dover attendere il completamento del download nel momento in cui i server apriranno.