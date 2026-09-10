Gears of War: E-Day potrebbe essere il primo gioco Xbox con un "Platino"

Tramite questa, abbiamo avuto modo di scoprire che avrà un "Platino" , se ci concedete l'uso del termine proveniente dal mondo PlayStation.

Microsoft ha pubblicato la lista ufficiale degli Obiettivi di Gears of War: E-Day , il suo sparatutto in arrivo in esclusiva su Xbox Series e PC.

Gli Obiettivi di Gears of War: E-Day

Ricordiamo che Microsoft ha confermato da poco tempo una novità per la gestione degli Obiettivi di Xbox: sarà aggiunto un Obiettivo che, proprio come il Platino, si sblocca quando tutti gli altri sono stati ottenuti. Il suo valore pare essere di 0 Gamerscore, ma permette di avere una più chiara idea di quali giochi sono stati completati al 100% nella loro componente base.

La lista di Gears of War: E-Day mostra la presenza di questo tipo di Obiettivo, chiamato "The Lucky Ones Died on E-Day" (I fortunati muoiono all'E-Day). Potrebbe quindi essere il primo gioco a disporre di questa nuova funzionalità di Xbox.

Va però detto che ci sono vari giochi che arriveranno su Xbox prima di Gears of War: E-Day e di cui non conosciamo ancora la lista degli Obiettivi, di conseguenza è possibile che Gears of War: E-Day non sia destinato a essere il primo titolo con questo tipo di Obiettivo.

Ricordiamo che Xbox ha aggiornato la console con nuove funzioni a inizio agosto.