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Gears of War: E-Day potrebbe essere il primo gioco Xbox con un "Platino"

Microsoft sta per introdurre un nuovo Obiettivo che è in pratica un Platino: Gears of War: E-Day potrebbe essere il primo gioco ad averlo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2026
Una Locusta di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Microsoft ha pubblicato la lista ufficiale degli Obiettivi di Gears of War: E-Day, il suo sparatutto in arrivo in esclusiva su Xbox Series e PC.

Tramite questa, abbiamo avuto modo di scoprire che avrà un "Platino", se ci concedete l'uso del termine proveniente dal mondo PlayStation.

Gli Obiettivi di Gears of War: E-Day

Ricordiamo che Microsoft ha confermato da poco tempo una novità per la gestione degli Obiettivi di Xbox: sarà aggiunto un Obiettivo che, proprio come il Platino, si sblocca quando tutti gli altri sono stati ottenuti. Il suo valore pare essere di 0 Gamerscore, ma permette di avere una più chiara idea di quali giochi sono stati completati al 100% nella loro componente base.

La lista di Gears of War: E-Day mostra la presenza di questo tipo di Obiettivo, chiamato "The Lucky Ones Died on E-Day" (I fortunati muoiono all'E-Day). Potrebbe quindi essere il primo gioco a disporre di questa nuova funzionalità di Xbox.

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Va però detto che ci sono vari giochi che arriveranno su Xbox prima di Gears of War: E-Day e di cui non conosciamo ancora la lista degli Obiettivi, di conseguenza è possibile che Gears of War: E-Day non sia destinato a essere il primo titolo con questo tipo di Obiettivo.

Ricordiamo che Xbox ha aggiornato la console con nuove funzioni a inizio agosto.

#Microsoft
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