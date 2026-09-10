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Preordina la custodia per Switch 2 - edizione speciale 40° anniversario The Legend of Zelda

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine della custodia per Nintendo Switch 2 dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/09/2026
Custodia per Switch 2 - edizione speciale 40° anniversario The Legend of Zelda

Su Amazon è attualmente possibile preordinare la custodia per Switch 2 - edizione speciale 40° anniversario The Legend of Zelda a 34,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che è anche possibile preordinare la console e il Remake di Ocarina of Time. Puoi acquistarli attraverso i box sottostanti: I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 29 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una custodia protettiva speciale

Questa custodia è stata realizzata appositamente per celebrare il 40° anniversario di The Legend of Zelda, e presenta un design unico. Inoltre, può ospitare fino a sei schede di gioco e due laccetti per Joy-Con 2, oltre a includere una pellicola protettiva e un panno per la pulizia. Si tratta quindi di un prodotto pensato per gli appassionati, ma è un accessorio anche utile e versatile.

La custodia per Switch 2 di The Legend of Zelda
La custodia per Switch 2 di The Legend of Zelda

Il design richiama chiaramente The Legend of Zelda ed è caratterizzato da tonalità scure con elementi verdi. Specifichiamo che questi prodotti sono particolarmente richiesti e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

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