Il controller Luna è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul controller Luna: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure dal banner qui in basso: Il controller Amazon Luna è progettato per offrire un'esperienza di gioco pensata in particolare per Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Il controller è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG compatibili.