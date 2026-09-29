Il controller Luna è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul controller Luna: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure dal banner qui in basso: Il controller Amazon Luna è progettato per offrire un'esperienza di gioco pensata in particolare per Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Il controller è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG compatibili.
Ulteriori dettagli sul controller
Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di passare facilmente da uno schermo all'altro. Quando si utilizza Luna, è infatti possibile mettere in pausa una sessione di gioco su un dispositivo e riprenderla direttamente su un altro, senza dover ricominciare la partita. Il controller può collegarsi tramite Wi-Fi direttamente ai server di gioco di Amazon grazie alla tecnologia Cloud Direct, pensata per offrire un'esperienza con bassa latenza.
È inoltre possibile utilizzarlo tramite Bluetooth con qualsiasi dispositivo compatibile, mentre la connessione USB permette di collegarlo direttamente a PC Windows, Mac e dispositivi Android. Dal punto di vista del design, questo controller è stato sviluppato pensando al gaming. Integra levette analogiche sfalsate, bumper facilmente raggiungibili, grilletti progettati per offrire una risposta precisa, tasti azione reattivi e un tradizionale tasto direzionale a quattro direzioni.