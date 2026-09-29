L'app di Nintendo Switch Online sembra indicare nuove funzionalità come regali ed eventi speciali

Non è chiaro di cosa si tratti, ma potrebbe riferirsi a occasioni speciali in cui gli abbonati possano accedere a dei regali esclusivi per vari titoli, sebbene la consistenza di questi non sia svelata.

La questione deriva da alcuni elementi scoperti all'interno del codice dell'applicazione che fanno riferimento a "eventi regalo", o qualcosa del genere, con caratteristiche distintive come video, immagini e altri dettagli che fanno pensare alla preparazione di situazioni periodiche che possano portare allo sblocco di bonus.

Alcuni dataminer hanno scavato un po' all'interno dell'app di Nintendo Switch Online in seguito a un recente aggiornamento diffuso dalla compagnia, scoprendo alcuni riferimenti a novità interessanti tra cui nuove funzionalità come un sistema di eventi e regali speciali per gli abbonati.

Regali in arrivo per gli abbonati?

Tra i file dell'app di Nintendo Switch Online, dopo il recente aggiornamento, sono stati trovati elementi audio, animazioni, video e icone che pare facciano riferimento a questi misteriosi eventi regalo per gli abbonati, come visibile nella discussione su X riportata qui sotto.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Potrebbe trattarsi di un sistema collegato alla fidelizzazione degli utenti, andandosi ad aggiungere ai vari bonus previsti già per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Oltre ad accedere ai vari vantaggi come il multiplayer online, la chat vocale e video, i giochi delle console del passato e a contenuti e sconti esclusivi, potrebbero dunque arrivare anche dei regali particolari in occasione di alcuni eventi specifici.

È probabile che non si tratti di elementi di grande rilievo, ma attendiamo comunque di sapere se questo presunto sistema sia effettivamente in arrivo da parte di Nintendo. Nel frattempo, abbiamo visto tre classici NES aggiunti al catalogo dei titoli giocabili dagli abbonati nei giorni scorsi, dopo l'aggiunta di Super Mario Sunshine nel corso dell'estate.