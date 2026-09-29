12

PlayStation e San Carlo uniscono le forze: nasce la partnership "Snack and Play"

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato una nuova collaborazione tra PlayStation e San Carlo che fonde il mondo del gaming con quello della pausa snack.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/09/2026
I simboli di PlayStation

Sony Interactive Entertainment Italia ha ufficializzato una partnership tra PlayStation e San Carlo che mira a fondere videogiochi e pausa snack. La collaborazione, che sarà presente in modo capillare nei punti vendita selezionati, proseguirà fino alla fine di novembre. A dare il via all'iniziativa è il lancio di oltre 700.000 confezioni Dixi "Cheese & Jalapeño" in Limited Edition, progettate appositamente per l'occasione e celebrare l'incontro tra i due mondi.

Una vasta collaborazione

La collaborazione si estende anche a circa 6 milioni di confezioni promozionali San Carlo attraverso il concorso "Snack and Play". Acquistando i prodotti aderenti e registrando il codice presente all'interno della confezione, sarà possibile partecipare all'assegnazione di numerosi premi PlayStation, tra i quali figurano controller wireless DualSense, console PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal, apparecchio da gioco pensato per lo streaming casalingo.

La grafica dell'iniziativa
La grafica dell'iniziativa

La partnership prenderà vita anche attraverso una campagna video, con uno spot che racconta l'incontro tra i due universi a partire da una situazione quotidiana: un gruppo di amici che condivide diversi snack San Carlo. A ogni assaggio, la realtà lascia progressivamente spazio ad alcuni degli universi PlayStation più iconici, citando titoli come Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Astro Bot e Gran Turismo 7.

#Sony
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PlayStation e San Carlo uniscono le forze: nasce la partnership "Snack and Play"