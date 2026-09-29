PlayStation e San Carlo uniscono le forze: nasce la partnership "Snack and Play"

Sony Interactive Entertainment Italia ha ufficializzato una partnership tra PlayStation e San Carlo che mira a fondere videogiochi e pausa snack. La collaborazione, che sarà presente in modo capillare nei punti vendita selezionati, proseguirà fino alla fine di novembre. A dare il via all'iniziativa è il lancio di oltre 700.000 confezioni Dixi "Cheese & Jalapeño" in Limited Edition, progettate appositamente per l'occasione e celebrare l'incontro tra i due mondi.