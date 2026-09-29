PlayStation e San Carlo uniscono le forze: nasce la partnership "Snack and Play"

Sony Interactive Entertainment Italia ha ufficializzato una partnership tra PlayStation e San Carlo che mira a fondere videogiochi e pausa snack. La collaborazione, che sarà presente in modo capillare nei punti vendita selezionati, proseguirà fino alla fine di novembre. A dare il via all'iniziativa è il lancio di oltre 700.000 confezioni Dixi "Cheese & Jalapeño" in Limited Edition, progettate appositamente per l'occasione e celebrare l'incontro tra i due mondi.
Una vasta collaborazione
La collaborazione si estende anche a circa 6 milioni di confezioni promozionali San Carlo attraverso il concorso "Snack and Play". Acquistando i prodotti aderenti e registrando il codice presente all'interno della confezione, sarà possibile partecipare all'assegnazione di numerosi premi PlayStation, tra i quali figurano controller wireless DualSense, console PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PlayStation Portal, apparecchio da gioco pensato per lo streaming casalingo.
La partnership prenderà vita anche attraverso una campagna video, con uno spot che racconta l'incontro tra i due universi a partire da una situazione quotidiana: un gruppo di amici che condivide diversi snack San Carlo. A ogni assaggio, la realtà lascia progressivamente spazio ad alcuni degli universi PlayStation più iconici, citando titoli come Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Astro Bot e Gran Turismo 7.