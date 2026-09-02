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Altri tre classici NES si aggiungono oggi ai giochi gratis per Nintendo Switch Online

Nintendo ha aggiunto tre altri classici NES al catalogo dei giochi utilizzabili gratuitamente dagli abbonati a Nintendo Switch Online su Switch 1 e Switch 2: ecco quali sono.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/09/2026
La copertina di Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom

Il catalogo di titoli classici NES scaricabili e giocabili gratuitamente dagli abbonati a Nintendo Switch Online si amplia oggi con altri tre giochi, che tornano a disposizione su Nintendo Switch 1 e Switch 2 dopo svariati anni.

Si tratta di tre aggiunte che faranno la gioia dei nostalgici, considerando che si tratta di titoli tutti piuttosto noti, provenienti direttamente dall'epoca d'oro degli 8-bit:

Tutti e tre i giochi sono stati aggiunti al catalogo dei titoli classici per NES, accessibile a tutti gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online base, anche senza il pacchetto aggiuntivo.

Tre classici per i nostalgici

I tre nuovi giochi NES dovrebbero risultare già disponibili nel catalogo dei titoli classici per la console a 8-bit Nintendo, considerando che le aggiunte di questo tipo vengono solitamente effettuate nelle ore notturne o al mattino presto.

Li trovate direttamente già disponibili nella sezione dedicata alla console Nintendo Entertainment System, utilizzando l'app specifica su Nintendo Switch 1 e Switch 2.

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Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom, uscito originariamente nel 1991, è un gioco action a piattaforme in 2D sullo stile classico della serie originale, terzo capitolo di questa in cui Ryu Hayabusa viene accusato ingiustamente per l'omicidio di Irene Law e si ritrova a dover difendersi e al contempo investigare sulle circostanze di questa morte misteriosa, il tutto con il gameplay tradizionale della serie.

Ikari Warriors è una conversione del vecchio arcade SNK del 1986: uno sparatutto "run and gun" con visuale dall'alto che ha fatto la storia del genere, con possibilità di fuoco a 360 gradi e gioco in singolo e multiplayer.

Infine, R.C. PRO-AM II è uno dei primi titoli di notevole successo di Rare per console Nintendo: si tratta di un gioco di corse dall'impostazione particolare, in quanto caratterizzato da una visuale dall'alto isometrica, con quattro veicoli off-road che si ritrovano a dover gareggiare su diversi tracciati, usando anche power-up e armi.

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