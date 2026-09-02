Mario Kart 8 Deluxe riceve l'aggiornamento 4.0.0 con miglioramenti per Nintendo Switch 2

Anche Mario Kart 8 Deluxe ottiene un nuovo update in questo periodo piuttosto movimentato su questo fronte per i giochi Nintendo: in questo caso, il celebre gioco di corse arcade ha ricevuto il grosso aggiornamento 4.0.0 che contiene anche miglioramenti specifici per Nintendo Switch 2.
Nonostante sia ormai in pista da 12 anni e abbia ricevuto anche un seguito con Mario Kart World, Mario Kart 8 Deluxe continua ad essere molto venduto e giocato e Nintendo evidentemente non ha smesso di lavorarci su, come dimostra questo nuovo e sostanzioso aggiornamento gratuito.
Gli elementi principali dell'update sono riferiti ai miglioramenti tecnici per supportare le caratteristiche di Nintendo Switch 2, ma ci sono anche altre novità che riguardano tutti gli utenti, anche sulla console precedente.
Tante novità su Switch 2 e non solo
Il supporto per Nintendo Switch 2 è dunque la portata principale per questo grosso update 4.0.0 di Mario Kart 8 Deluxe, trasformando dunque anche il capitolo precedente della serie in un titolo totalmente in grado di figurare a dovere sulla nuova console.
L'aggiornamento in questo caso è gratuito, dunque anche questo titolo si inserisce nella cerchia di giochi first party che hanno ricevuto un update gratuito per Switch 2.
In particolare, viene incrementata la risoluzione per una grafica "più nitida", in base a quanto riferito, con supporto per "TV e display ad alta risoluzione", cosa che dovrebbe riguardare sia la modalità portatile che nel Dock.
Sono stati ridotti i tempi di caricamento prima delle gare e prima delle battaglie, grazie alla maggiore velocità di accesso ai dati garantita da Nintendo Switch 2.
È stato aggiunto il supporto per un massimo di otto giocatori nel multiplayer, con la possibilità di connettere fino a sette altri controller (Joy-Con o Pro) a un singolo Nintendo Switch 2, oltre al supporto per CameraPlay, che consenta ai giocatori di comunicare e vedersi durante la partita online.
Sul fronte generale, è stata aumentata la velocità dei giocatori in corsa di un valore equivalente a una moneta e sono state applicate alcune variazioni come il fatto che i giocatori che usano Boo per diventare invisibili non rallentano, nemmeno se escono di strada, oltre al fatto che i percorsi del Booster Course Pass sono stati tutti aggiunti ai setting di regole delle corse Versus.