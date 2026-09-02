Mario Kart 8 Deluxe riceve l'aggiornamento 4.0.0 con miglioramenti per Nintendo Switch 2

Anche Mario Kart 8 Deluxe ottiene un nuovo update in questo periodo piuttosto movimentato su questo fronte per i giochi Nintendo: in questo caso, il celebre gioco di corse arcade ha ricevuto il grosso aggiornamento 4.0.0 che contiene anche miglioramenti specifici per Nintendo Switch 2.

Nonostante sia ormai in pista da 12 anni e abbia ricevuto anche un seguito con Mario Kart World, Mario Kart 8 Deluxe continua ad essere molto venduto e giocato e Nintendo evidentemente non ha smesso di lavorarci su, come dimostra questo nuovo e sostanzioso aggiornamento gratuito.

Gli elementi principali dell'update sono riferiti ai miglioramenti tecnici per supportare le caratteristiche di Nintendo Switch 2, ma ci sono anche altre novità che riguardano tutti gli utenti, anche sulla console precedente.