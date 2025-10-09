Mario Kart 8 ha venduto di più di World negli ultimi due mesi negli USA in formato fisico

Mario Kart World è un grande gioco ed è uno dei titoli che più interessano a tutti i potenziali giocatori di Nintendo Switch 2. Non a caso il videogioco è stato messo in bundle con la console e ha venduto molto .

I dati di Mario Kart World e Mario Kart 8 Deluxe

A giugno, Mario Kart World è ovviamente stato il gioco più venduto, quando è arrivata la console, perlomeno secondo i dati di Circana condivisi da Mat Piscatella (dati USA e solo fisici, perché Nintendo non condivide i dati digitali).

A luglio, però, Mario Kart World è calato al sesto posto delle vendite Nintendo, mentre Mario Kart 8 Deluxe è al quarto posto (al primo c'è Donkey Kong Bananza). Il gioco di kart nato su Nintendo Wii U e poi portato su Nintendo Switch, dopo 11 anni, è ancora uno dei più venduti.

Ad agosto, Mario Kart 8 è al settimo posto, ma Mario Kart World non è nemmeno in Top 10. Il motivo di tutto questo è ovviamente legato al fatto che il bundle di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World rappresenta l'80% delle vendite totali, quindi la maggior parte dei giocatori ha già il gioco e quindi nei mesi nessuno ha bisogno di comprare il gioco, perché già lo possiede. La conseguenza è che Mario Kart 8 Deluxe continua a vendere in formato fisico di più.

Vi lasciamo infine alla nostra guida su Mario Kart World: le migliori combinazioni di personaggi e veicoli.