Mario Kart 8 Deluxe è in sconto su Amazon con la Festa delle Offerta Prime

Al momento il prezzo di Mario Kart 8 Deluxe è di 40,60 euro , con quasi venti euro di differenza rispetto al prezzo medio di 49,99 euro registrato sulla piattaforma nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon termina oggi, dunque avete ancora poche ore per approfittare delle tante promozioni attive. Tra queste troviamo un sempreverde per Nintendo Switch come Mario Kart 8 Deluxe , ora proposto con un 20% di sconto rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Un grande classico per Nintendo Switch

Con quasi 70 milioni di copie acquistate in tutto il mondo, Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto in assoluto per Nintendo Switch e, in generale, uno dei best seller della grande N. Il motivo è presto detto, parliamo di un titolo che incarna alla perfezione il divertimento immediato e accessibile, ma anche la profondità strategica che ha reso la serie Mario Kart un pilastro del gaming da oltre trent'anni.

Mario Kart 8 Deluxe è una celebrazione della corsa arcade, con un roster di oltre 40 personaggi, decine di veicoli personalizzabili e ben 48 circuiti, molti dei quali ispirati a franchise Nintendo come The Legend of Zelda, Animal Crossing e Splatoon. La fluidità dei controlli, il bilanciamento degli oggetti e l'introduzione di funzionalità come la guida assistita e l'autoaccelerazione rendono il gioco adatto sia ai neofiti che ai veterani. Il multiplayer locale e online consente sfide fino a 12 giocatori, rendendo ogni gara imprevedibile e coinvolgente. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.