I preload delle copie digitali di Leggende Pokémon Z-A sono iniziati su Nintendo Switch e Switch 2

Le dimensioni del download sono di circa 4 GB per la versione Nintendo Switch e di 7,7 GB per Nintendo Switch 2 , dunque c'è tempo in abbondanza anche per chi dispone di una connessione non particolarmente veloce.

Manca ormai solo una settimana al debutto di Leggende Pokémon Z-A su Nintendo Switch e Switch 2. Chi ha acquistato una copia in formato digitale dall'eShop può da oggi iniziare il preload , ovvero il download e l'installazione dei file di gioco, in modo da poter iniziare a giocare immediatamente dal 16 ottobre.

Disponibile anche già la patch 1.01 per Switch 2

Stando alle segnalazioni di chi ha già scaricato e installato il gioco, nel download per Nintendo Switch 2 è inclusa anche la patch 1.01. Pesa 3,6 GB e, per quanto al momento pare sia impossibile effettuare operazioni di datamining, l'ipotesi più plausibile è che comprenda texture in alta risoluzione e altri asset esclusivi per Nintendo Switch 2. Questo spiegherebbe le dimensioni generose dell'aggiornamento, che da solo raggiunge quasi il peso complessivo del gioco base.

Al momento non è chiaro se le copie fisiche per Nintendo Switch 2 di Leggende Pokémon Z-A includano questo aggiornamento all'interno della cartuccia o se sarà necessario scaricarlo separatamente. Nintendo non ha ancora fornito indicazioni ufficiali in merito, e resta da vedere se l'eventuale assenza della patch influenzerà l'esperienza di gioco al lancio su Switch 2, soprattutto per chi non ha accesso immediato a una connessione veloce.