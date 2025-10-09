Code Vein 2 per PC è disponibile in preordine su Instant Gaming e in diverse edizioni

Su Instant Gaming è disponibile Code Vein 2 per PC a 50,99 € invece di 70 €, per uno sconto del 27%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 62,21 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, sono disponibili anche le edizioni Deluxe e Ultimate, che trovate nei box sottostanti. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Ovviamente dovrete attendere l'uscita del gioco. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.