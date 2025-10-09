Code Vein 2 per PC è disponibile in preordine su Instant Gaming e in diverse edizioni

Su Instant Gaming è disponibile Code Vein 2 per PC a 50,99 € invece di 70 €, per uno sconto del 27%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 62,21 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, sono disponibili anche le edizioni Deluxe e Ultimate, che trovate nei box sottostanti. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Ovviamente dovrete attendere l'uscita del gioco. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti delle edizioni
Partiamo dal bonus del preordine, ovvero un set simulacrum stilizzato.
L'edizione Deluxe include invece:
- Code Vein II
- 72 ore di accesso anticipato
- Pacchetto estetico personalizzato
- DLC: Mask of Idris
L'edizione Ultimate, invece, include:
- Code Vein II
- 72 ore di accesso anticipato
- Pacchetto estetico personalizzato
- DLC: Mask of Idris
- Set estetico personaggi Code Vein
- Mini artbook digitale
- Colonna sonora
Si tratta del secondo capitolo della serie soulslike, con combattimenti adrenalinici e boss fight particolarmente immersive. Potrete personalizzare armi e abilità e rendere il vostro combattimento unico. Nel frattempo, se volete recuperare il primo titolo, potete trovarlo in sconto sempre su Instant Gaming.