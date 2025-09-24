Mario Kart World riceve l'aggiornamento 1.3.0 con nuove opzioni e miglioramenti, ecco cosa cambia

Nintendo ha messo a disposizione il nuovo aggiornamento 1.3.0 per Mario Kart World, che introduce alcune nuove opzioni e possibilità di gioco, oltre a vari miglioramenti e altre caratteristiche che sono state elencate dalla compagnia nelle note ufficiali.

Tra gli elementi principali, c'è la possibilità di prendere parte alla partita di un amico che sta giocando alla modalità Sopravvivenza direttamente dal menù principale, oltre a diversi altri miglioramenti che vanno al di là delle mere questioni tecniche, ampliando le opzioni a disposizione dei giocatori.

L'aggiornamento è ovviamente gratuito per tutti i possessori di Mario Kart World e dovrebbe essere già disponibile anche in Italia, con download e installazione che possono essere avviati al lancio del gioco su Nintendo Switch 2.