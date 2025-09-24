Mario Kart World riceve l'aggiornamento 1.3.0 con nuove opzioni e miglioramenti, ecco cosa cambia

Nintendo ha messo a disposizione il nuovo aggiornamento 1.3.0 per Mario Kart World, che introduce alcune nuove opzioni e possibilità di gioco, oltre a vari miglioramenti e altre caratteristiche che sono state elencate dalla compagnia nelle note ufficiali.
Tra gli elementi principali, c'è la possibilità di prendere parte alla partita di un amico che sta giocando alla modalità Sopravvivenza direttamente dal menù principale, oltre a diversi altri miglioramenti che vanno al di là delle mere questioni tecniche, ampliando le opzioni a disposizione dei giocatori.
L'aggiornamento è ovviamente gratuito per tutti i possessori di Mario Kart World e dovrebbe essere già disponibile anche in Italia, con download e installazione che possono essere avviati al lancio del gioco su Nintendo Switch 2.
Novità principali e altro
Dopo l'aggiornamento alla versione 1.2.1 che serviva soprattutto per risolvere un glitch sull'uso dei ghost, questo nuovo update 1.3.0 rappresenta un'evoluzione più sostanziale per Mario Kart World.
Ci sono anche una grande quantità di aggiustamenti tecnici minori che accompagnano l'aggiornamento come un sostanziosa patch correttiva, ma risaltano in particolare alcune vere e proprie novità che emergeranno in maniera più palese all'avvio del gioco.
Le novità principali introdotte dall'update 1.3.0 possono dunque essere riassunte con questi punti:
- Modalità Sopravvivenza: è ora possibile entrare direttamente nelle partite degli amici in modalità Sopravvivenza selezionando la voce "Amici" nel menù "gioco online"
- Corsa Libera: ora è possibile prendere parte alla modalità Corsa Libera in due giocatori, esplorando la mappa insieme in attesa di accedere a una partita più strutturata. In questa modalità è possibile ora visualizzare i P Switch e le medaglie Peach già raggiunti, ed è più facile incontrare gli UFO, con la possibilità di trasformarsi nei personaggi trovati in queste occasioni
- Modalità Spettatore: è ora possibile scegliere quale giocatore guardare in modalità spettatore in Sopravvivenza, Battaglia, gioco online o gioco wireless, passando da uno all'altro con i Joy-Con
- Bilanciamento: sono stati diminuiti i tempi di attesa per il respawn dei blocchi oggetto dopo che un giocatore ne ha preso uno, aumentato il tempo di invulnerabilità dopo gli incidenti, ridotta la potenza dei salti quando si atterra su un avversario dall'alto e diminuiti i tempi di attesa per avviare la modalità spettatore
Numerose sono poi le correzioni effettuate, come potete vedere nelle note ufficiali che riportano in maniera completa gli interventi effettuati.
Nel frattempo, Mario Kart World continua a dominare le classifiche tra Regno Unito, Giappone e vari altri paesi.