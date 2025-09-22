1

Mario Kart World lancia un guscio blu a Borderlands 4 e riconquista la vetta della classifica inglese

Mario Kart World ha sorpassato Borderlands 4 e ha riconquistato la cima della classifica dei giochi più venduti nel mercato inglese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/09/2025
Mario e Luigi in un testa a testa in Mario Kart World
Mario Kart World
Mario Kart World
Articoli News Video Immagini

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. Dopo aver ceduto il passo a Borderlands 4 la settimana scorsa, Mario Kart World si è nuovamente imposto sulla concorrenza conquistando la vetta.

Lo sparatutto a base di loot di Gearbox ha registrato un calo fisiologico delle vendite, ma rimane comunque in seconda posizione, con Donkey Kong Bananza a chiudere il podio in terza posizione.

Nessuna grossa novità

Il resto della classifica non lascia spazio a molte altre novità, con i soliti nomi noti tra le prime posizioni. L'unica new entry di questa settimana è Trails in the Sky: 1st Chapter, che si posiziona solo al diciannovesimo posto. Probabilmente vedremo un'inversione di tendenza a partire dalla prossima settimana con il debutto nei prossimi giorni di EA Sports FC 26, Silent Hill f, Sonic Racing Crossoworlds e Hades 2, che potrebbero dare uno scossone importante.

Harlowe in Borderlands 4
Harlowe in Borderlands 4
Dover riavviare Borderlands 4 ogni ora per sistemare il frame rate è inaccettabile per Digital Foundry Dover riavviare Borderlands 4 ogni ora per sistemare il frame rate è inaccettabile per Digital Foundry

Di seguito la top 20 del mercato inglese:

  1. Mario Kart World
  2. Borderlands 4
  3. Donkey Kong Bananza
  4. Minecraft
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. EA Sports FC 25
  7. GTA 5
  8. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  9. NBA 2K26
  10. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
  11. Super Mario Party Jamboree
  12. Mafia: Terra Madre
  13. Hogwarts Legacy
  14. Animal Crossing: New Horizons
  15. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  16. Nintendo Switch Sports
  17. Super Mario Bros. Wonder
  18. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  19. Trials in the Sky 1st Chapter
  20. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario Kart World lancia un guscio blu a Borderlands 4 e riconquista la vetta della classifica inglese