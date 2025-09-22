Mario Kart World lancia un guscio blu a Borderlands 4 e riconquista la vetta della classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. Dopo aver ceduto il passo a Borderlands 4 la settimana scorsa, Mario Kart World si è nuovamente imposto sulla concorrenza conquistando la vetta.
Lo sparatutto a base di loot di Gearbox ha registrato un calo fisiologico delle vendite, ma rimane comunque in seconda posizione, con Donkey Kong Bananza a chiudere il podio in terza posizione.
Nessuna grossa novità
Il resto della classifica non lascia spazio a molte altre novità, con i soliti nomi noti tra le prime posizioni. L'unica new entry di questa settimana è Trails in the Sky: 1st Chapter, che si posiziona solo al diciannovesimo posto. Probabilmente vedremo un'inversione di tendenza a partire dalla prossima settimana con il debutto nei prossimi giorni di EA Sports FC 26, Silent Hill f, Sonic Racing Crossoworlds e Hades 2, che potrebbero dare uno scossone importante.
Di seguito la top 20 del mercato inglese:
- Mario Kart World
- Borderlands 4
- Donkey Kong Bananza
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- EA Sports FC 25
- GTA 5
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- NBA 2K26
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
- Super Mario Party Jamboree
- Mafia: Terra Madre
- Hogwarts Legacy
- Animal Crossing: New Horizons
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Trials in the Sky 1st Chapter
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga