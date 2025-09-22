2

Nintendo Music aggiunge la colonna sonora di due versioni del gioco di Zelda più discusso di sempre

Nintendo Music ha reso disponibile una nuova colonna sonora: parliamo di quella di Zelda II: The Adventure of Link, che arriva in due diverse versioni. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2025
Link e Zelda in un cartone animato

Nintendo ha aggiunto nuove colonne sonore per Zelda II: The Adventure of Link sull'applicazione Nintendo Music. La parte interessante è che sono state caricate due diverse versioni delle tracce musicali.

Possiamo infatti ascoltare sia la versione Nintendo Entertainment System (NES) e la versione Famicom Disk System.

I dettagli sulla colonna sonora di Zelda II: The Adventure of Link

Come potete vedere nel tweet qui sotto, la musica di Zelda II: The Adventure of Link in versione Nintendo Entertainment System propone 20 tracce, invece delle 19 presenti nella versione Famicom Disk System, sebbene la durata sia la stessa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La traccia aggiuntiva è "Secret Entrance" che dura unicamente 3 secondi, quindi non farà una grande differenza. Ricordiamo poi che Zelda II: The Adventure of Link è stato pubblicato nel 1987 e propone sezioni di combattimenti a scorrimento laterale, una scelta curiosa che cambia completamente lo stile rispetto al primo capitolo e non è stata apprezzata da molti.

Con il passaggio ad A Link to the Past del 1991, Nintendo è tornata sui propri passi e ha messo da parte la formula di Zelda II: The Adventure of Link.

Segnaliamo infine che Nintendo Music ci ha dato dentro con contenuti a tema Kirby che pare il personaggio Nintendo del momento.

