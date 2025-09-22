Nothing Phone (3a): lo smartphone dal design unico è in offerta su Amazon, a questo prezzo è un best buy

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto interessante sul Nothing Phone (3a). Lo smartphone viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 299€. Acquista lo smartphone direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il Nothing Phone (3a) monta una fotocamera principale OIS da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e un'ultra grandangolare da 8 MP, che catturano ogni luce e ombra con dettagli straordinari, per scatti ottimali. La fotocamera frontale da 32 MP permette selfie nitidi e foto di gruppo perfette, ovunque ti trovi.
Ulteriori dettagli tecnici
Il nuovo Essential Key sul lato del dispositivo ti permette di salvare rapidamente contenuti dallo schermo con una semplice pressione o registrare la tua voce e le idee con una pressione prolungata. Tutto viene raccolto in Essential Space, dove l'IA organizza foto, video e note, suggerendo azioni personalizzate per semplificarti la giornata.
La batteria da 5000 mAh garantisce autonomia per giorni, con 26 ore di YouTube mentre la ricarica rapida a 50W fornisce energia per un'intera giornata in soli 20 minuti. Infine, il display AMOLED flessibile da 6,77" FHD+ offre 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.