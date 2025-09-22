0

Nothing Phone (3a): lo smartphone dal design unico è in offerta su Amazon, a questo prezzo è un best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sul Nothing Phone (3a) che viene venduto ad un prezzo da vero best buy.

22/09/2025
Nothing Phone (3a)

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione molto interessante sul Nothing Phone (3a). Lo smartphone viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 299€. Acquista lo smartphone direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il Nothing Phone (3a) monta una fotocamera principale OIS da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e un'ultra grandangolare da 8 MP, che catturano ogni luce e ombra con dettagli straordinari, per scatti ottimali. La fotocamera frontale da 32 MP permette selfie nitidi e foto di gruppo perfette, ovunque ti trovi.

Ulteriori dettagli tecnici

Il nuovo Essential Key sul lato del dispositivo ti permette di salvare rapidamente contenuti dallo schermo con una semplice pressione o registrare la tua voce e le idee con una pressione prolungata. Tutto viene raccolto in Essential Space, dove l'IA organizza foto, video e note, suggerendo azioni personalizzate per semplificarti la giornata.

Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a)

La batteria da 5000 mAh garantisce autonomia per giorni, con 26 ore di YouTube mentre la ricarica rapida a 50W fornisce energia per un'intera giornata in soli 20 minuti. Infine, il display AMOLED flessibile da 6,77" FHD+ offre 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

