Mario Kart World: due parole con Danzee, il recordman italiano

Mario Kart World è uno dei candidati a gioco dell'anno, ha tante caratteristiche che ci hanno convinto nella recensione e siamo sicuri tante altre ne arriveranno, visto che Mario Kart 8 Deluxe era un gioco servizio prima ancora che nascesse (e poi mezza esplodesse) la bolla. Capiamo quindi la difficoltà di valutare un gigante del genere, consapevoli che è la sua struttura stessa a mondo aperto a definirlo come potenzialmente infinito. Se ogni strada di collegamento è una pista a modo suo, vien da sé che basta poco per creare "contenuti" aggiuntivi e dare tanto, tantissimo pane da mangiare agli appassionati: un gran premio che interseca in maniera differente i biomi? Delle gare di sopravvivenza che fanno giri diversi e poi vanno da altre parti? Cambia tutto, sul serio. Basta riaprire una strada e il circuito si modifica, basta rendere questo o quell'elemento del mondo aperto un qualcosa di più importante di un semplice soprammobile. Ci possono essere eventi a tempo, modalità a tempo, personaggi e vestiti aggiuntivi o missioni secondarie? Chi lo sa, il cielo è il limite.

Giusto qualche aspettativa Nel mentre però che ci perdiamo in voli pindarici su questo titano nintendiano, ci siamo chiesti cosa ne pensa Giulio Centrone, nome in codice Danzee, uno che i Mario Kart li conosce bene, avendo fatto diversi record del mondo e vinto dozzine di tornei. Secondo voi, cosa si aspettava Giulio da Mario Kart World? Giulio "Danzee" con alcuni premi "Dopo tutti gli anni passati con Mario Kart 8 / Deluxe, compresi tutti i DLC, ero arrivato a chiedermi se Nintendo potesse sorprendermi ancora. Era un gioco incredibile, ricco di personaggi e circuiti. Mi aspettavo che il nuovo capitolo portasse delle novità rispetto a quello precedente, ma si è spinto ben oltre. Da quando ho visto il trailer di Mario Kart World, ho capito subito che si trattava di un passo in avanti vero della saga e non di un "more of the same". "World" non è un nome scelto a caso: la possibilità di avere un intero mondo a disposizione, esplorabile a piacimento e perfettamente integrato con le nuove meccaniche di gioco rappresenta il cuore pulsante di questo nuovo capitolo. Dal punto di vista visivo e sonoro, poi, siamo su un altro pianeta. Mario Kart 8 Deluxe era già bellissimo, ma World ha raggiunto una fluidità e una direzione artistica che rendono ogni gara uno spettacolo. E mentre si esplora il mondo è possibile ascoltare tantissimi brani remixati presi dai capitoli precedenti e da altri giochi Nintendo. Mario Kart World non solo ha superato le mie aspettative da giocatore di vecchia data, ma mi ha ricordato perché ho amato questa saga per così tanti anni. È riuscito in qualcosa di raro: rinnovarsi profondamente senza snaturarsi." Che piacere sfrecciare per le strade di Mario Kart World, specialmente a 150cc. Difficile non concordare: al netto degli avanzamenti tecnici e artistici, la colonna sonora di Mario Kart World è seriamente uno degli elementi più impressionanti, ricchi, densi e sfaccettati visti in questo millennio videoludico, vero?

Sperimentare tanto La capacità di Mario Kart World di mettersi in discussione e rinnovarsi in un modo, se vogliamo dire, piuttosto sperimentale, rappresenta a nostro modo di vedere l'approccio che Nintendo sta finalmente utilizzando con Switch 2: sperimentare, osare, cambiare l'ordine degli addendi, buttarsi addosso un catino di ghiaccio per rinfrescarsi da sola. Non abbiamo dubbi come Giulio abbia condotto la sua prima sessione di gioco a casa. "La prima cosa fatta una volta avviato il gioco è stato accedere immediatamente alla sua novità principale, il Free Roam, ovvero la possibilità di guidare ovunque senza limiti. La scoperta delle diverse regioni della mappa, con le varie missioni e gli oggetti collezionabili, mi ha accompagnato per le prime ore, fungendo praticamente da tutorial. Nelle ore successive ho completato tutte le coppe nella modalità Grand Prix in modo da scoprire tutte le piste. La priorità è stata quindi quella di prendere confidenza con il nuovo stile di guida (un po' diverso dal capitolo precedente) e contemporaneamente sbloccare circuiti, personaggi e kart." Questo capitolo è la quintessenza della novità, prima fra tutte la capacità dei personaggi di "grindare" su tubi e pareti per approcciare la pista in un modo completamente nuovo. Una meccanica ancora compresa da pochi, in quanto bisogna padroneggiarla appieno prima di capire che sì, è effettivamente un modo eccellente per tagliare, ma non è la panacea di tutti i mali a ogni curva. La nuovissima fisica dell'acqua è un salto in avanti enorme per la saga kartiana, abbiamo anche tanto apprezzato il rimando a Wave Race Mario Kart World è la summa nintendiana nel dosare i frame di velocità: la cura è maniacale e non bisogna mai dare per scontato che grindare come esercizio di stile sia la soluzione corretta, altrimenti è un attimo che si perdono posizioni, magari volando per aria mentre gli altri sfrecciano. Che ne pensa il nostro campione? "Mario Kart World aveva un compito estremamente difficile: innovare la serie dopo tutte le novità portate da Mario Kart 8 Deluxe. Ho apprezzato tutto: lato modalità, il Free Roam offre ore e ore di missioni e ricerca di collezionabili, mentre la modalità Knockout permette di gareggiare in maniera completamente diversa rispetto al passato. Sono un giocatore "vecchio stile" quindi preferisco i classici 3 giri su una pista, ma spesso assieme ai miei amici online ci divertiamo con questa nuova modalità, ed escono effettivamente delle gare folli! Lato gameplay, sicuramente le novità che ho preferito sono l'accoppiata charge jump e wallride. Permettono di fare tagli assurdi, se scaricate i fantasmi dalle classifiche online sono veramente incredibili per un gioco uscito da così poco tempo. Personalmente ho speso molto tempo per cercare di imparare all'inizio queste tecniche e sfruttarle nel miglior modo possibile perché il gameplay è stato costruito intorno a queste e sono quindi fondamentali. Mario Kart World e Nintendo Switch 2 non hanno rivali nelle classifiche giapponesi di questa settimana Il consiglio migliore che posso dare è quello di partire dalle cose semplici. Non vi fate spaventare se vedete fare cose difficili agli altri in qualche partita online o in qualche video. Partite dalle basi: studiatevi le piste e imparate le traiettorie migliori. Quando vi sentite più sicuri, provate a padroneggiare charge jump e wall ride. Non tutti i tagli sono complicati, anzi alcuni sono perfetti per imparare queste tecniche."