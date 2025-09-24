Octopath Traveler 0 torna a mostrarsi con un trailer per il Tokyo Game Show 2025

Anche in questo caso, il tutto è rappresentato con la caratteristica grafica HD-2D che è stata praticamente lanciata dalla serie in questione, in una fusione di pixel art retrò e grafica 3D che esalta il ritorno alle tradizioni classiche del genere JRPG.

Octopath Traveler 0 è il prequel della serie, sviluppato da Dokidoki Grooveworks sotto la guida di Square Enix, e consente di tornare nel continente di Osterra per scoprire una nuova storia su "restauro e punizione" legata a degli anelli divini, in un'avventura che si preannuncia epica.

Il nuovo trailer con le caratteristiche del gioco

Come vediamo nel trailer, anche Octopath Traveler 0 si fonda sulla possibilità di modificare l'andamento della storia e interagire su questa attraverso le interazioni tra i vari personaggi e le scelte da prendere.

Il giocatore è chiamato a interpretare il proprio ruolo scegliendo le Path Actions che reputa più opportune, mentre il sistema di combattimento sfrutta il Break and Boost in grado di ribaltare le sorti della battaglia.

Inoltre, sono presenti nuove funzionalità come la creazione di personaggi e la costruzione di città che consentono di personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco, costruendo non solo l'aspetto e le caratteristiche del proprio protagonista ma anche del paese natale.

Tra le caratteristiche principali troviamo dunque la possibilità di essere "protagonisti della storia" anche attraverso scelte da intraprendere e costruzione del proprio personaggio, il fatto di poter restaurare un'intera città con varie possibilità costruttive, prendere parte a battaglie strategiche scegliendo fra oltre 30 compagni di battaglia in party da 8 personaggi, utilizzare le Path Action in fasi fondamentali della storia e sfruttare un nuovo sistema di abilità.

Dopo essere stato annunciato con trailer e data di uscita al Nintendo Direct dello scorso luglio, di Octopath Traveler 0 abbiamo visto un trailer con protagonisti e antagonisti oltre a vari dettagli sul gameplay. Sarà disponibile dal 4 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.