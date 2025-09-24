Addio esclusiva Pixel 10: lo strumento IA di Google Foto sarà disponibile su tutti i dispositivi Android

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di Google Foto, in particolare di un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente di modificare le immagini. Questo sistema di editing permette infatti di fare richieste complesse tramite prompt testuali o addirittura vocali, ma inizialmente era un'esclusiva dei dispositivi Pixel 10. Adesso, Google ha annunciato ufficialmente che la funzione approderà su tutti gli smartphone Android. Per ora la distribuzione è prevista negli Stati Uniti, ma ci aspettiamo che arrivi anche in Italia prossimamente. Vediamo quindi tutti i dettagli.
Come funziona l’editor IA
Con l'opzione "Aiutami a modificare" potrete descrivere in che modo modificare la foto, sia sotto forma di prompt testuali che tramite comandi vocali. È infatti possibile fare richieste di vario genere, che si tratti ad esempio di rendere i colori più caldi o freddi, di aggiungere un determinato filtro o di eliminare un oggetto sullo sfondo. La modifica dovrebbe avvenire in pochi secondi, ma per aiutarvi a capire meglio questo nuovo strumento, vi mostriamo un video condiviso da Google.
Se preferite usufruire di suggerimenti preimpostati, basterà selezionare "Migliora questa immagine". L'IA analizzerà la foto e migliorerà automaticamente gli aspetti meno convincenti, come la luminosità o il contrasto. Come potete vedere dal video, tra l'altro, è possibile anche sfruttare contesti completamente diversi o aggiungere dettagli extra.
Disponibilità in Italia prevista in futuro
Come vi abbiamo già anticipato, per ora questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti, ma ci aspettiamo che arrivi in Italia prossimamente, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. In ogni caso, per usufruire del nuovo editor basterà aggiornare l'app Google Foto all'ultima versione.
Nel frattempo, qualche settimana fa Google ha annunciato anche la funzione Key Moments, che consente di rivivere i momenti salienti di un video. Vi ricordiamo anche che la piattaforma di Google sfrutta il modello di generazione video Veo 3, per ora disponibile negli Stati Uniti.