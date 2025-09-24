Addio esclusiva Pixel 10: lo strumento IA di Google Foto sarà disponibile su tutti i dispositivi Android

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di Google Foto, in particolare di un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente di modificare le immagini. Questo sistema di editing permette infatti di fare richieste complesse tramite prompt testuali o addirittura vocali, ma inizialmente era un'esclusiva dei dispositivi Pixel 10. Adesso, Google ha annunciato ufficialmente che la funzione approderà su tutti gli smartphone Android. Per ora la distribuzione è prevista negli Stati Uniti, ma ci aspettiamo che arrivi anche in Italia prossimamente. Vediamo quindi tutti i dettagli.