Mario Kart 8 Deluxe come gira ora su Nintendo Switch 2? Un video confronto con Switch 1 fa chiarezza

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato a Mario Kart 8 Deluxe, che ieri ha ricevuto un aggiornamento gratuito pensato per sfruttare le capacità di Nintendo Switch 2. L'intervento migliora in modo evidente la qualità dell'immagine, introduce il supporto allo split‑screen fino a otto giocatori e riduce sensibilmente i tempi di caricamento.

La novità più immediata da notare è l'aumento della risoluzione. Con la console nel dock si passa dai 1080p della versione per Switch 1 al 4K nativo, mentre in modalità portatile la definizione sale da 720p a 1080p.