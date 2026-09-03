Mario Kart 8 Deluxe come gira ora su Nintendo Switch 2? Un video confronto con Switch 1 fa chiarezza

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato a Mario Kart 8 Deluxe, che ieri ha ricevuto un aggiornamento gratuito pensato per sfruttare le capacità di Nintendo Switch 2. L'intervento migliora in modo evidente la qualità dell'immagine, introduce il supporto allo split‑screen fino a otto giocatori e riduce sensibilmente i tempi di caricamento.
La novità più immediata da notare è l'aumento della risoluzione. Con la console nel dock si passa dai 1080p della versione per Switch 1 al 4K nativo, mentre in modalità portatile la definizione sale da 720p a 1080p.
Framerate invariato e tempi di caricamento ridotti sensibilmente
Il framerate rimane invariato: le gare standard in singolo continuano a girare a 60 fps, lo stesso target già raggiunto sulla precedente console. A differenza del più recente Mario Kart World, non è stata introdotta una modalità a 120Hz che privilegi il framerate a scapito della risoluzione.
In multiplayer locale la situazione resta sostanzialmente identica tra le due piattaforme: con due giocatori lo split‑screen mantiene i 60 fps, mentre salendo a tre o quattro utenti scende a 30 fps. L'aggiornamento introduce anche il supporto il supporto fino a otto giocatori in split‑screen in esclusiva per Nintendo Switch 2, con il framerate che rimane stabile a 30 fps anche in questo scenario.
Uno dei miglioramenti più tangibili riguarda i tempi di caricamento, ora molto più rapidi. Per avviare una gara nello Stadio Mario Kart servono appena 3,5 secondi su Switch 2, contro i 9,33 secondi registrati su Switch 1. Oltre agli upgrade tecnici e all'espansione del multiplayer locale, l'aggiornamento 4.00 modifica anche la velocità dei kart e introduce alcuni bilanciamenti al gameplay, rendendo l'esperienza complessiva più reattiva e moderna.