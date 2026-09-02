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Assassin's Creed Black Flag Resynced potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch 2 a breve

Secondo un nuovo prodotto apparso online, una versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Black Flag Resynced potrebbe non essere lontana.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Assassin's Creed Black Flag Resynced è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma all'appello manca ancora una desiderata versione Nintendo Switch 2.

Se anche voi la volete, sappiate che ci potrebbero essere buone notizie all'orizzonte.

I rumor sulla versione Switch 2 di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Il tutto nasce dal fatto che il rivenditore francese E.Leclerc ha creato una pagina per un "Advanced Pro Wireless Controller" a tema Assassin's Creed Black Flag Resynced. La parte interessante? La data di uscita sarebbe il 22 settembre 2026.

Il controller di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Il controller di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ovviamente potrebbe essere un errore (la data di uscita, perlomeno), ma è curioso che tutto questo venga scoperto mentre i rumor su un nuovo Nintendo Direct impazzano. Pare che l'evento possa avere luogo il 10 settembre, creando uno spazio perfetto per l'annuncio di Assassin's Creed Black Flag Resynced su Switch 2.

Assassin's Creed Black Flag Resynced riceve l'update 1.0.7 con nuove opzioni estetiche e un amico a quattro zampe Assassin's Creed Black Flag Resynced riceve l'update 1.0.7 con nuove opzioni estetiche e un amico a quattro zampe

Dovremo attendere altre novità, speriamo ufficiali, per avere le idee più chiare. Ricordiamo infine che Denuvo è stato superato in Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

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