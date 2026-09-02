Assassin's Creed Black Flag Resynced potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch 2 a breve

Assassin's Creed Black Flag Resynced è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma all'appello manca ancora una desiderata versione Nintendo Switch 2.
Se anche voi la volete, sappiate che ci potrebbero essere buone notizie all'orizzonte.
I rumor sulla versione Switch 2 di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Il tutto nasce dal fatto che il rivenditore francese E.Leclerc ha creato una pagina per un "Advanced Pro Wireless Controller" a tema Assassin's Creed Black Flag Resynced. La parte interessante? La data di uscita sarebbe il 22 settembre 2026.
Ovviamente potrebbe essere un errore (la data di uscita, perlomeno), ma è curioso che tutto questo venga scoperto mentre i rumor su un nuovo Nintendo Direct impazzano. Pare che l'evento possa avere luogo il 10 settembre, creando uno spazio perfetto per l'annuncio di Assassin's Creed Black Flag Resynced su Switch 2.
Dovremo attendere altre novità, speriamo ufficiali, per avere le idee più chiare. Ricordiamo infine che Denuvo è stato superato in Assassin's Creed: Black Flag Resynced.