Remake e riedizioni trainano il mercato a luglio, Black Flag Resynced fa un grande risultato

I dati diffusi da Newzoo e riportati in anteprima da Gamesindustry.biz relativi a luglio mostrano un mercato trainato in buona parte da remake e riedizioni, con Assassin's Creed Black Flag Resynced che debutta al secondo posto nella classifica PC e al quarto in quella console.
Si tratta del primo remake della serie Assassin's Creed, e secondo l'analista di mercato di Newzoo Mert Şahin, i risultati ottenuti dal gioco dimostrano il potenziale commerciale che i titoli già affermati possono ancora esprimere. Şahin ha aggiunto che i remake permettono di unire esperienze ben conosciute ad aggiornamenti sostanziali, risultando così attraenti sia per i fan storici sia per un pubblico nuovo.
Vecchio e usato
Nella classifica Newzoo dei venti nuovi giochi con maggiori ricavi da inizio anno, Black Flag Resynced si posiziona al nono posto, mentre Halo: Campaign Evolved chiude la lista al ventesimo.
Sempre a luglio, anche i port di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 sono stati distribuiti a sorpresa su PlayStation 4 e 5, raggiungendo rispettivamente il sesto e il primo posto nella classifica ricavi su console. Secondo Şahin, se da un lato Black Flag Resynced dimostra il potenziale di un aggiornamento sostanziale a un titolo già esistente, dall'altro i risultati di luglio di Call of Duty confermano che anche dei semplici port di serie di massa possono generare ricavi consistenti. Şahin ha sottolineato come questi due casi rappresentino approcci diversi nella gestione del catalogo storico di un publisher: da un lato i remake permettono di riposizionare titoli datati per un pubblico moderno, dall'altro le riedizioni dirette possono generare nuova domanda, pur con modifiche relativamente limitate. Va detto che, in entrambi i casi, parliamo di due serie forti, che contano milioni di fan, spesso concentrati esclusivamente sulle stesse.
Tra gli altri dati segnalati, Palworld è uscito dall'accesso anticipato ed è entrato nella classifica ricavi PC al quinto posto. Newzoo precisa che, trattandosi di un titolo ad acquisto singolo privo di microtransazioni o DLC a pagamento, la maggior parte dei ricavi derivi dall'arrivo di nuovi giocatori. Palworld 1.0 debutta inoltre al diciannovesimo posto nella classifica dei venti nuovi giochi con maggiori ricavi da inizio anno.
Per quanto riguarda gli utenti attivi mensili su console, Grand Theft Auto 5 sale di due posizioni, un dato che Newzoo collega al rinnovato interesse verso GTA 6 in seguito ai preordini e al lancio dell'evento The Kortz Centre Heist su GTA Online.
Top 20 dei giochi PC per ricavi in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia relativa a luglio 2026, secondo i dati Newzoo:
- Fortnite
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- League of Legends
- Valorant
- Palworld
- Counter-Strike 2 & Go
- Meccha Chameleon
- Marvel Rivals
- The Sims 4
- Halo: Campaign Evolved
- World of Warcraft
- Apex Legends
- Overwatch
- EA Sports FC 26
- EA Sports College Football 27
- Dead by Daylight
- Minecraft
- Cyberpunk 2077
- Warframe
- Battlefield 6/REDSEC
E qui la Top 20 dei giochi console per ricavi:
- Call of Duty: Black Ops 2
- EA Sports College Football 27
- Fortnite
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- EA Sports FC 26
- Call of Duty: Black Ops
- NBA 2K26
- Halo: Campaign Evolved
- Roblox
- Call of Duty HQ
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft
- Marvel Rivals
- Disney Dreamlight Valley
- MLB The Show 26
- Splatoon Raiders
- Apex Legends
- 007 First Light
- Palworld
- Tomodachi Life: Living the Dream