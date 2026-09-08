Remake e riedizioni trainano il mercato a luglio, Black Flag Resynced fa un grande risultato

I dati diffusi da Newzoo e riportati in anteprima da Gamesindustry.biz relativi a luglio mostrano un mercato trainato in buona parte da remake e riedizioni, con Assassin's Creed Black Flag Resynced che debutta al secondo posto nella classifica PC e al quarto in quella console.

Si tratta del primo remake della serie Assassin's Creed, e secondo l'analista di mercato di Newzoo Mert Şahin, i risultati ottenuti dal gioco dimostrano il potenziale commerciale che i titoli già affermati possono ancora esprimere. Şahin ha aggiunto che i remake permettono di unire esperienze ben conosciute ad aggiornamenti sostanziali, risultando così attraenti sia per i fan storici sia per un pubblico nuovo.