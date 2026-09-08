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Remake e riedizioni trainano il mercato a luglio, Black Flag Resynced fa un grande risultato

Secondo i dati Newzoo, i ricavi videoludici di luglio sono stati trainati soprattutto da remake e riedizioni, con Assassin's Creed Black Flag Resynced che debutta al secondo posto su PC e al quarto su console.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/09/2026
Edward Kenway
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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I dati diffusi da Newzoo e riportati in anteprima da Gamesindustry.biz relativi a luglio mostrano un mercato trainato in buona parte da remake e riedizioni, con Assassin's Creed Black Flag Resynced che debutta al secondo posto nella classifica PC e al quarto in quella console.

Si tratta del primo remake della serie Assassin's Creed, e secondo l'analista di mercato di Newzoo Mert Şahin, i risultati ottenuti dal gioco dimostrano il potenziale commerciale che i titoli già affermati possono ancora esprimere. Şahin ha aggiunto che i remake permettono di unire esperienze ben conosciute ad aggiornamenti sostanziali, risultando così attraenti sia per i fan storici sia per un pubblico nuovo.

Vecchio e usato

Nella classifica Newzoo dei venti nuovi giochi con maggiori ricavi da inizio anno, Black Flag Resynced si posiziona al nono posto, mentre Halo: Campaign Evolved chiude la lista al ventesimo.

Sempre a luglio, anche i port di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 sono stati distribuiti a sorpresa su PlayStation 4 e 5, raggiungendo rispettivamente il sesto e il primo posto nella classifica ricavi su console. Secondo Şahin, se da un lato Black Flag Resynced dimostra il potenziale di un aggiornamento sostanziale a un titolo già esistente, dall'altro i risultati di luglio di Call of Duty confermano che anche dei semplici port di serie di massa possono generare ricavi consistenti. Şahin ha sottolineato come questi due casi rappresentino approcci diversi nella gestione del catalogo storico di un publisher: da un lato i remake permettono di riposizionare titoli datati per un pubblico moderno, dall'altro le riedizioni dirette possono generare nuova domanda, pur con modifiche relativamente limitate. Va detto che, in entrambi i casi, parliamo di due serie forti, che contano milioni di fan, spesso concentrati esclusivamente sulle stesse.

Call of Duty: Black Ops 2 è primo nella classifica europea del PlayStation Store anche ad agosto Call of Duty: Black Ops 2 è primo nella classifica europea del PlayStation Store anche ad agosto

Tra gli altri dati segnalati, Palworld è uscito dall'accesso anticipato ed è entrato nella classifica ricavi PC al quinto posto. Newzoo precisa che, trattandosi di un titolo ad acquisto singolo privo di microtransazioni o DLC a pagamento, la maggior parte dei ricavi derivi dall'arrivo di nuovi giocatori. Palworld 1.0 debutta inoltre al diciannovesimo posto nella classifica dei venti nuovi giochi con maggiori ricavi da inizio anno.

Per quanto riguarda gli utenti attivi mensili su console, Grand Theft Auto 5 sale di due posizioni, un dato che Newzoo collega al rinnovato interesse verso GTA 6 in seguito ai preordini e al lancio dell'evento The Kortz Centre Heist su GTA Online.

Top 20 dei giochi PC per ricavi in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia relativa a luglio 2026, secondo i dati Newzoo:

  1. Fortnite
  2. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  3. League of Legends
  4. Valorant
  5. Palworld
  6. Counter-Strike 2 & Go
  7. Meccha Chameleon
  8. Marvel Rivals
  9. The Sims 4
  10. Halo: Campaign Evolved
  11. World of Warcraft
  12. Apex Legends
  13. Overwatch
  14. EA Sports FC 26
  15. EA Sports College Football 27
  16. Dead by Daylight
  17. Minecraft
  18. Cyberpunk 2077
  19. Warframe
  20. Battlefield 6/REDSEC

E qui la Top 20 dei giochi console per ricavi:

  1. Call of Duty: Black Ops 2
  2. EA Sports College Football 27
  3. Fortnite
  4. Assassin's Creed Black Flag Resynced
  5. EA Sports FC 26
  6. Call of Duty: Black Ops
  7. NBA 2K26
  8. Halo: Campaign Evolved
  9. Roblox
  10. Call of Duty HQ
  11. Grand Theft Auto 5
  12. Minecraft
  13. Marvel Rivals
  14. Disney Dreamlight Valley
  15. MLB The Show 26
  16. Splatoon Raiders
  17. Apex Legends
  18. 007 First Light
  19. Palworld
  20. Tomodachi Life: Living the Dream
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