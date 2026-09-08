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F1 25 si aggiorna alla patch 1.025: vediamo le novità introdotte, non sono solo correzioni di bug

Codemasters ha pubblicato un nuovo aggiornamento per F1 25, che per fortuna non si limita a correggere solo dei bug. Vediamo le novità ufficiali.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/09/2026
F1 25
EA Sports F1 25
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F1 25 continua ad accelerare e gli sviluppatori presso Codemasters sono pronti a pubblicare un nuovo aggiornamento. Si tratta per la precisione del numero 1.025.

Vediamo tutte le novità introdotte dal team.

Le note della patch 1.025 di F1 25

Novità principali:

  • Aggiunta in gioco del Campionato 2026 di F2™, con tutte le vetture e i piloti ufficiali.
  • Sports Update per auto e piloti di F1: inclusi gli aggiornamenti visivi e le modifiche agli sponsor per la stagione 2026 di Formula 1®.
  • Aggiunte diverse livree in Edizione Speciale per le monoposto di F1 2026. Tieni d'occhio le Notizie nel corso del prossimo mese e riscattale direttamente dalla tua Posta in-game!
  • Aggiornati diversi Team Principal in varie sezioni del gioco.
  • Per rispecchiare al meglio il regolamento 2026, la modalità Boost con potenza di erogazione limitata è ora disponibile anche su pista bagnata.
  • Per adeguarsi al regolamento, la modalità Straight Mode e il DRS rimarranno attivi solo quando l'acceleratore viene premuto oltre il 90%.
  • Il messaggio della Direzione Gara "Overtake Enabled" apparirà ora nei momenti corretti durante le gare con le vetture di F1 2026. La funzione è stata implementata anche nell'output UDP.

Vetture e tracciati:

  • Risolto un problema su alcune livree con sponsor in cui il numero del pilota si sovrapponeva a un logo.
  • Aggiornato lo schema dei LED di fuori giri sul volante di Franco Colapinto.
  • Alzata la posizione del volante della Red Bull 2026 per rispecchiare quella dell'auto reale.
  • La sospensione anteriore delle vetture Aston Martin e Haas 2026 appare ora correttamente agganciata alla ruota.
  • Corrette alcune barriere a bordo pista nel circuito dell'Australia, che in precedenza erano mutuate da quello dell'Austria.

Carriera:

  • Aggiornata l'allocazione degli pneumatici per diversi weekend di gara di F1 2026.
  • Risolto un problema per cui la quantità di Pitcoin disponibili non veniva mostrata accedendo al Negozio all'interno della modalità Carriera.
  • Risolto un problema nella schermata di Selezione della Scuderia nella Carriera Pilota: i valori di Riconoscimento mostrati saranno ora sempre corretti.
  • Nella modalità Carriera Pilota, il completamento di una stagione di F2 garantirà un bonus di Riconoscimento all'inizio della prima stagione in F1.
  • Risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione degli Accolade all'avvio di una Carriera Pilota con un pilota ufficiale di F2.
Abbiamo giocato a F1 25: 2026 Season Pack, il DLC della stagione 2026 di Formula 1 Abbiamo giocato a F1 25: 2026 Season Pack, il DLC della stagione 2026 di Formula 1

Volanti e controller:

  • Lieve affinamento per gli utenti su volante, per garantire una migliore corrispondenza tra l'input dei comandi e la risposta fisica durante repentini cambi di sterzata o accelerazione.
  • Risolto un problema di stabilità che poteva interessare gli utenti con periferiche Moza e Simucube collegate contemporaneamente.
  • Risolto un problema su specifiche configurazioni hardware per cui le chiamate al Force Feedback impedivano di raggiungere frame rate elevati.
  • Migliorati i profili di controllo per i dispositivi Simagic già supportati.
  • Aggiunto il supporto ufficiale per i pedali Simagic P500 & P700, Neo X Hub e per i volanti Zeus Formula, GT e Sport.

Varie:

  • Vari miglioramenti all'interfaccia utente (UI) e alla stabilità generale del gioco.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di F1 25.

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