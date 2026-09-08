F1 25 si aggiorna alla patch 1.025: vediamo le novità introdotte, non sono solo correzioni di bug

F1 25 continua ad accelerare e gli sviluppatori presso Codemasters sono pronti a pubblicare un nuovo aggiornamento. Si tratta per la precisione del numero 1.025.
Vediamo tutte le novità introdotte dal team.
Le note della patch 1.025 di F1 25
Novità principali:
- Aggiunta in gioco del Campionato 2026 di F2™, con tutte le vetture e i piloti ufficiali.
- Sports Update per auto e piloti di F1: inclusi gli aggiornamenti visivi e le modifiche agli sponsor per la stagione 2026 di Formula 1®.
- Aggiunte diverse livree in Edizione Speciale per le monoposto di F1 2026. Tieni d'occhio le Notizie nel corso del prossimo mese e riscattale direttamente dalla tua Posta in-game!
- Aggiornati diversi Team Principal in varie sezioni del gioco.
- Per rispecchiare al meglio il regolamento 2026, la modalità Boost con potenza di erogazione limitata è ora disponibile anche su pista bagnata.
- Per adeguarsi al regolamento, la modalità Straight Mode e il DRS rimarranno attivi solo quando l'acceleratore viene premuto oltre il 90%.
- Il messaggio della Direzione Gara "Overtake Enabled" apparirà ora nei momenti corretti durante le gare con le vetture di F1 2026. La funzione è stata implementata anche nell'output UDP.
Vetture e tracciati:
- Risolto un problema su alcune livree con sponsor in cui il numero del pilota si sovrapponeva a un logo.
- Aggiornato lo schema dei LED di fuori giri sul volante di Franco Colapinto.
- Alzata la posizione del volante della Red Bull 2026 per rispecchiare quella dell'auto reale.
- La sospensione anteriore delle vetture Aston Martin e Haas 2026 appare ora correttamente agganciata alla ruota.
- Corrette alcune barriere a bordo pista nel circuito dell'Australia, che in precedenza erano mutuate da quello dell'Austria.
Carriera:
- Aggiornata l'allocazione degli pneumatici per diversi weekend di gara di F1 2026.
- Risolto un problema per cui la quantità di Pitcoin disponibili non veniva mostrata accedendo al Negozio all'interno della modalità Carriera.
- Risolto un problema nella schermata di Selezione della Scuderia nella Carriera Pilota: i valori di Riconoscimento mostrati saranno ora sempre corretti.
- Nella modalità Carriera Pilota, il completamento di una stagione di F2 garantirà un bonus di Riconoscimento all'inizio della prima stagione in F1.
- Risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione degli Accolade all'avvio di una Carriera Pilota con un pilota ufficiale di F2.
Volanti e controller:
- Lieve affinamento per gli utenti su volante, per garantire una migliore corrispondenza tra l'input dei comandi e la risposta fisica durante repentini cambi di sterzata o accelerazione.
- Risolto un problema di stabilità che poteva interessare gli utenti con periferiche Moza e Simucube collegate contemporaneamente.
- Risolto un problema su specifiche configurazioni hardware per cui le chiamate al Force Feedback impedivano di raggiungere frame rate elevati.
- Migliorati i profili di controllo per i dispositivi Simagic già supportati.
- Aggiunto il supporto ufficiale per i pedali Simagic P500 & P700, Neo X Hub e per i volanti Zeus Formula, GT e Sport.
Varie:
- Vari miglioramenti all'interfaccia utente (UI) e alla stabilità generale del gioco.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di F1 25.