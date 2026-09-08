Il controller Turtle Beach Afterglow Wave è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo controller per PC e console Xbox, il Turtle Beach Afterglow Wave è disponibile in cinque colorazioni diverse a 34,99 € rispetto al prezzo consigliato di 44,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per alcuni colori. Se sei interessato, puoi acquistare la tua variante preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Pulsanti mappabili, grilletti regolabili e altre caratteristiche
Questo controller è dotato di grilletti regolabili a 3 corse Hall Effect per un controllo preciso e affidabile, due pulsanti mappabili rapidi e comandi audio brevettati con cui potrai regolare facilmente l'audio e il volume principale. Inoltre, è presente un pulsante dedicato per silenziare il microfono. Nel complesso il design è confortevole grazie alla forma ergonomica, in modo da offrire il massimo comfort anche per le sessioni più lunghe.
Si tratta di un dispositivo cablato, compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.