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Il controller Turtle Beach Afterglow Wave è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Turtle Beach Afterglow Wave in cinque colorazioni diverse al prezzo minimo storico, con uno sconto del 22%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/09/2026
Turtle Beach Afterglow Wave

Se sei alla ricerca di un nuovo controller per PC e console Xbox, il Turtle Beach Afterglow Wave è disponibile in cinque colorazioni diverse a 34,99 € rispetto al prezzo consigliato di 44,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per alcuni colori. Se sei interessato, puoi acquistare la tua variante preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Pulsanti mappabili, grilletti regolabili e altre caratteristiche

Questo controller è dotato di grilletti regolabili a 3 corse Hall Effect per un controllo preciso e affidabile, due pulsanti mappabili rapidi e comandi audio brevettati con cui potrai regolare facilmente l'audio e il volume principale. Inoltre, è presente un pulsante dedicato per silenziare il microfono. Nel complesso il design è confortevole grazie alla forma ergonomica, in modo da offrire il massimo comfort anche per le sessioni più lunghe.

Turtle Beach Afterglow Wave
Turtle Beach Afterglow Wave

Si tratta di un dispositivo cablato, compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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