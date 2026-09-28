Digimon Story: Time Strangers è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo in sconto del 29%, è minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo di Digimon Story: Time Strangers, l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un prezzo totale e finale di 49,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: In Digimon Story: Time Strangers ti aspetta un'avventura attraverso il tempo e le dimensioni, alla ricerca della verità che si cela dietro la fine del mondo. Durante il viaggio incontrerai personaggi unici, le cui storie e decisioni contribuiranno a plasmare il destino del protagonista e il corso degli eventi.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura si sviluppa tra il mondo degli esseri umani e Iliad, il Mondo Digitale abitato dai Digimon. Potrai esplorare un universo virtuale ricco di aree differenti, caratterizzate da elementi interattivi, dettagli intricati e compiti speciali da completare. L'esplorazione permetterà così di scoprire nuove parti del mondo digitale e di vivere un'esperienza che collega costantemente le due dimensioni.
Il sistema di combattimento propone scontri dinamici a turni che combinano strategia e meccaniche di evoluzione. A disposizione ci saranno oltre 450 Digimon, con numerose possibilità di personalizzazione che consentiranno di creare e allenare una squadra adatta alle diverse sfide. Per saperne di più, dai uno sguardo alla nostra recensione.