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Ami Astro Bot? Ecco 5 accessori carinissimi da non perdere

Tra le proposte di Amazon troviamo tanti accessori imperdibili dedicati ad Astro Bot, dagli esclusivi Funko POP alla lampada perfetta per qualsiasi postazione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/09/2026
Funko POP di Astro Bot

Se sei un fan di Astro Bot e vorresti decorare la tua postazione con alcuni gadget esclusivi, di seguito troverai una serie di opzioni imperdibili. Partiamo dai Funko POP disponibili in diverse versioni, come Atsu o Aloy Astro Bot, da 16 € a 18 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua versione preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni.

Una lampada speciale

Su Amazon è disponibile anche la lampada Paladone dedicata ad Astro Bot a 54,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta di una lampada alta 40 cm con display luminoso dettagliato. Specifichiamo che è un prodotto con licenza ufficiale, quindi perfetto per i più appassionati e per i collezionisti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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