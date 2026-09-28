Ami Astro Bot? Ecco 5 accessori carinissimi da non perdere

Se sei un fan di Astro Bot e vorresti decorare la tua postazione con alcuni gadget esclusivi, di seguito troverai una serie di opzioni imperdibili. Partiamo dai Funko POP disponibili in diverse versioni, come Atsu o Aloy Astro Bot, da 16 € a 18 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua versione preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni.
Una lampada speciale
Su Amazon è disponibile anche la lampada Paladone dedicata ad Astro Bot a 54,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta di una lampada alta 40 cm con display luminoso dettagliato. Specifichiamo che è un prodotto con licenza ufficiale, quindi perfetto per i più appassionati e per i collezionisti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.