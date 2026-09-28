Il monitor Samsung Odyssey G5 QHD da 27" e 180Hz è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor, il Samsung Odyssey G5 QHD da 27" è su Amazon a 186,20 €, rispetto al prezzo mediano di 226,87 €. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Fluidità e reattività

Si tratta di un monitor QHD con pannello Fast IPS e risoluzione 2560 x 1440. Lo schermo ha un angolo di visione di 178° e assicura colori precisi, mentre HDR10 migliora sia luminosità che contrasto per immagini convincenti. A contribuire è la frequenza di aggiornamento a 180 Hz con tempo di risposta di 1 ms per giocare in modo fluido. Inoltre, Black Equalizer aumenta la visibilità nelle aree scure per individuare meglio i nemici.

Monitor Odyssey G5

Il monitor è compatibile anche con NVIDIA G-Sync, che elimina tearing e scatti. Il supporto è regolabile in altezza, oltre ad essere inclinabile e rotabile in base alle tue preferenze ed esigenze. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.