Pokémon e McDonald's: tornano le carte negli Happy Meal per il 30° anniversario, ma si teme il bagarinaggio

Ogni Happy Meal includerà una bustina contenente quattro carte: tre in versione standard e una olografica. La collezione completa sarà composta da 15 carte in totale, i cui design non sono ancora stati mostrati al pubblico. L'attenzione dei collezionisti si concentrerà probabilmente su sei di queste carte, che presenteranno una speciale finitura olografica a tema "coriandoli" (confetti holofoil), rendendole di fatto i pezzi più rari del set.

In occasione del 30° anniversario del franchise, The Pokémon Company ha deciso di rinnovare la sua collaborazione con McDonald's per riportare il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) all'interno degli Happy Meal . La campagna promozionale sarà attiva dal 5 novembre al 9 dicembre, offrendo ai fan una finestra di poco più di un mese per tentare di completare la nuova raccolta.

Il rischio speculazioni e l'esaurimento scorte

Sebbene l'iniziativa sia pensata principalmente per l'intrattenimento dei clienti, i precedenti storici legati a collaborazioni simili sollevano molte preoccupazioni. In passato, la distribuzione di carte Pokémon nei fast food ha attirato l'attenzione di bagarini e rivenditori non autorizzati.

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Il timore è che anche questa volta alcuni acquirenti possano comprare enormi quantità di menù in un'unica soluzione, con il solo obiettivo di accumulare rapidamente i pacchetti e cercare le carte più rare per poi rivenderle a prezzi maggiorati su piattaforme di aste online come eBay.

Questa pratica comporta generalmente due conseguenze negative. Da un lato, il rapido e prematuro esaurimento delle scorte, che rende difficile per i bambini e i fan occasionali poter partecipare alla collezione, creando non poca insoddisfazione. Dall'altro, un significativo spreco alimentare, poiché chi acquista decine di Happy Meal esclusivamente per le carte spesso non consuma il cibo ordinato e lo butta via intonso.

Per garantire che la promozione raggiunga il suo pubblico di riferimento ed evitare disagi, resta da capire se McDonald's deciderà di introdurre un limite massimo all'acquisto giornaliero di Happy Meal per singolo cliente o introdurrà altri vincoli.