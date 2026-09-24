Pokémon, arrivano le statuette in oro massiccio da quasi 9.000 euro

I collezionisti di materiale legato ai Pokémon con una particolare passione per l'oro potranno presto acquistare un oggetto decisamente fuori dalla portata della maggior parte dei fan: una statuetta di Gholdengo realizzata interamente in oro massiccio 24 carati. Il pezzo, alto 6 centimetri e con un peso di 15 grammi, sarà messo in vendita in Giappone al prezzo di 1,54 milioni di yen, pari a poco più di 8.500 euro al cambio attuale.

La scelta del materiale riprende le caratteristiche del Pokémon, il cui corpo è descritto nelle voci del Pokédex come composto d'oro. In questo caso, quindi, la finitura dorata non deriva semplicemente dalla verniciatura di una statuetta in plastica, ma dall'utilizzo effettivo di oro 24 carati.

La statuetta di Gholdengo

La statuetta sarà presentata alla Yokohama Grand Gold Exhibition, organizzata presso i grandi magazzini Takashimaya di Yokohama dal 30 settembre al 5 ottobre. Il pubblico potrà vedere da vicino il pezzo, mentre la vendita sarà destinata a tutti quelli che potranno permettersi l'oggetto.

L'esposizione ospiterà anche due riproduzioni di Pokémon di dimensioni molto più importanti: un Pikachu a grandezza naturale alto 50 centimetri e un Gholdengo alto 120 centimetri, in linea con le dimensioni indicate dal Pokédex. In questo caso non si tratta di figure in oro massiccio: entrambe sono ricoperte di foglia d'oro, con circa 200 fogli utilizzati per Pikachu e 730 per Gholdengo. I due esemplari non saranno invece messi in vendita.

La manifestazione non sarà dedicata esclusivamente ai Pokémon. Gli artigiani coinvolti presenteranno oltre 1.000 oggetti in oro, tra cui campane orin dorate e statuette raffiguranti la pecora, l'animale dello zodiaco cinese associato al prossimo anno.

La Yokohama Grand Gold Exhibition si svolgerà dal 30 settembre al 5 ottobre nell'area eventi all'ottavo piano del Yokohama Takashimaya, vicino alla stazione di Yokohama. L'ingresso alla mostra sarà gratuito.