Destiny 2 non avrà più aggiornamenti regolari probabilmente, nonostante il rilancio dei contenuti

L'annuncio a sorpresa sui cambiamenti organizzativi di Bungie, che ha parlato di un ritorno di Destiny 2 e della necessità di trasformare Marathon nei giorni scorsi, ha portato a pensare a un rinnovato impegno sul fronte del looter shooter fantascientifico tanto amato dalla community, ma non sembra sia proprio questo il caso.

Non ci saranno nuovi contenuti

Nel report di Forbes viene confermato il rilancio di campagne, raid e missioni che verranno messe a disposizione gratis per tutti, anche per coloro che non le possedevano in precedenza, dopo essere state precedentemente disattivate nell'operazione di "vaulting" da parte di Bungie.

Non sembra ci sia l'intenzione, da parte di Bungie, di tornare allo sviluppo attivo su Destiny 2, ovvero non sono previsti effettivamente nuovi contenuti per il gioco, al di là del supporto richiesto per il mantenimento degli elementi riattivati.

Allo stesso modo, anche gli eventi stagionali non sono previsti in questo rilancio, anche perché armi e altre ricompense che venivano sbloccate in questi dovrebbero risultare già disponibili nel gioco una volta effettuato l'"unvaulting" previsto.

Gli elementi legati alla storia sono quelli che più probabilmente verranno interamente riattivati, mentre non è detto che tutte le attività secondarie, magari legati ad elementi stagionali, vengano effettivamente rimesse a disposizione.

Nel frattempo, abbiamo visto che Destiny 3 non è in sviluppo, ma i giocatori lo chiedono a gran voce, e non è detto che questo cambio di strategia da parte di Bungie non possa portare a novità anche in questo senso.