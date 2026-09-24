Il team di Age of Empires è stato quasi dimezzato e un nuovo gioco è stato cancellato

All'interno dei vari licenziamenti e spostamenti effettuati da Microsoft nella sua divisione videoludica è rientrato anche World's Edge, team che da anni si occupa della serie Age of Empires e che sarebbe stato quasi dimezzato, oltre ad aver subito forse la cancellazione di un nuovo gioco.

Sulla prima informazione ci sono parecchie testimonianze, e il fatto che il team sia tra quelli che hanno subito un drastico spostamento ne è ulteriore dimostrazione: a quanto pare ci sono stati parecchi licenziamenti all'interno di World's Edge, forse uno dei team più colpiti insieme anche a Halo Studios.

Come abbiamo visto, con la recente riorganizzazione di Xbox ci sono stati anche altri 268 licenziamenti che rientravano in quelli già annunciati l'estate scorsa: molti di questi sembra siano avvenuti in Halo Studios, ma parecchi anche in World's Edge.