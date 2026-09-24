Il team di Age of Empires è stato quasi dimezzato e un nuovo gioco è stato cancellato

All'interno dei vari licenziamenti e spostamenti effettuati da Microsoft nella sua divisione videoludica è rientrato anche World's Edge, team che da anni si occupa della serie Age of Empires e che sarebbe stato quasi dimezzato, oltre ad aver subito forse la cancellazione di un nuovo gioco.
Sulla prima informazione ci sono parecchie testimonianze, e il fatto che il team sia tra quelli che hanno subito un drastico spostamento ne è ulteriore dimostrazione: a quanto pare ci sono stati parecchi licenziamenti all'interno di World's Edge, forse uno dei team più colpiti insieme anche a Halo Studios.
Come abbiamo visto, con la recente riorganizzazione di Xbox ci sono stati anche altri 268 licenziamenti che rientravano in quelli già annunciati l'estate scorsa: molti di questi sembra siano avvenuti in Halo Studios, ma parecchi anche in World's Edge.
Un progetto pare sia stato cancellato: era un nuovo capitolo?
Tra i licenziati c'è anche Adam Isgreen, creative director del team e della serie Age of Empires, che in un messaggio su LinkedIn ha informato dell'accaduto, celebrando i 16 anni passati in Microsoft e ringraziando fan e colleghi in un post che risulta però chiaramente triste e amaro.
Dopo una lunga introduzione in cui ricorda tutte le grandi cose fatte in Microsoft, ha riferito "Ovviamente sono deluso dal fatto che la mia avventura con World's Edge e Age si concluda in questo modo, così come quella di molti dei miei talentuosi compagni di squadra che sono stati coinvolti in questa situazione - avevamo grandi progetti per il futuro - e spero che il team che rimane possa dimostrarsi all'altezza della situazione in futuro."
World's Edge è stato spostato all'interno di Activision e non sappiamo precisamente di cosa si occuperà: al momento continua il supporto per i vari capitoli della serie, tra i quali in particolare Age of Empires 2: Definitive Edition ed Age of Empires 4, che continuano a ricevere quantità notevoli di contenuti e aggiornamenti anche grazie al lavoro di modder e membri della community coinvolti direttamente nella creazione di DLC.
Il riferimento ai "grandi progetti per il futuro" fatto da Isgreen potrebbe riferirsi a un nuovo gioco, forse un altro capitolo nella serie Age of Empires, considerando che anche il software engineer Andrew Martz, anche lui tra i licenziati, nel suo messaggio di saluto su LinkedIn ha fatto un riferimento più diretto al "nuovo progetto" che a quanto pare è stato cancellato con lo spostamento del team.
L'idea è che ci fossero grosse novità in arrivo per Age of Empires o Mythology, franchise recentemente rilanciato con Age of Mythology: Retold sebbene sia più probabile che queste potessero essere delle espansioni piuttosto che dei nuovi capitoli delle serie. A questo punto attendiamo di sapere a cosa lavorerà lo studio sotto la guida di Activision.