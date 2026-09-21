Il nuovo gioco di Double Fine raggiunge va alla grande in crowdfunding, ma poi scatta la controversia

Come era stato annunciato dagli sviluppatori, per il nuovo gioco hanno chiesto il supporto diretto degli utenti, sia per la scelta di questo che per il finanziamento.

Come abbiamo visto, il team di Tim Schafer è stato uno degli studi scorporati da Xbox Game Studios nella recente ristrutturazione effettuata da Microsoft ed è tornato indipendente, cosa che ha costretto a riprendere alcune vecchie abitudini.

Una battuta d'arresto

È stata dunque rilanciata la tradizione dell'Amnesia Fortnight, il sistema di selezione che prevede la presentazione di vari progetti che verranno vagliati direttamente dal pubblico: il Kickstarter serve dunque per finanziare il nuovo gioco e anche concedere agli utenti la possibilità di votare quale progetto portare avanti.



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L'idea, che peraltro si porta dietro anche la clamorosa promessa di un Brutal Legend 2, nel caso si verificasse una specifica (e difficile) condizione, è stata evidentemente apprezzata, visto che i finanziamenti finora sono andati veramente molto bene.

Il progetto ha raggiunto quasi mezzo milione di dollari, ma poi sembra aver ricevuto un notevole rallentamento in seguito all'annuncio dell'introduzione di Erika Ishii nel cast del nuovo gioco, probabilmente come doppiatrice.

L'attrice in questione è nota per aver interpretato la protagonista di Ghost of Yotei, oltre a Valkyrie in Apex Legends e Lady Deathstrike in X-Men 97, ed è considerata da una parte del popolo videogiocante una figura "controversa".

Ha infatti manifestato apertamente le sue posizioni su gender, sessualità e politica, con idee progressiste che non sono piaciute a molti giocatori di area più conservatrice e questo ha avuto un riflesso diretto sull'andamento del progetto di Double Fine.

Dopo aver raggiunto lo stretch goal a 550.000 dollari su Kickstarter, l'annuncio dell'arrivo della Ishii ha innescato una sorta di regressione, che ha portato i fondi a calare, sebbene l'obiettivo principale sia comunque stato ampiamente superato.

Oltre a questo, si è generata una discussione molto accesa su X, che ha portato a toni alquanto tossici, tanto da costringere Double Fine a chiudere i commenti sull'argomento nella piattaforma in questione.

Tra i titoli in ballottaggio da selezionare come prossimo progetto di Double Fine ci sono Architactics, un city builder in cui le strutture si muovono, trasformando il tutto in una sorta di strategico, Bard Crawl, un dungeon crawler cooperativo, Plot Armor, un RPG a turni mischiato a una visual novel, e Uprise, un veloce platform sull'uso di una vela per planare.