Supportare Nintendo Switch è sempre più difficile, dice Nightdive

Grover Wimberly IV, direttore di Nightdive Studios ha spiegato che supportare Nintendo Switch è sempre più difficile per via dei limiti tecnici della console ibrida giapponese, che si avvicina ormai al suo decimo anno di vita.

"Con tutto il rispetto per i giocatori Nintendo, l'originale Switch sta diventando sempre più difficile da supportare perché è una console vecchia", ha detto Wimberly IV. "Tuttavia, finché ne avremo la possibilità, faremo del nostro meglio per continuare a pubblicare i nostri giochi su questa piattaforma."

"Nintendo Switch 2 offre più potenza, quindi si hanno frame rate più fluidi, texture più nitide, tempi di caricamento più rapidi e il supporto al mouse", ha continuato il direttore di Nightdive Studios.

"Inoltre, i giocatori che vogliono effettuare l'aggiornamento dei giochi dalla versione Nintendo Switch alla versione Nintendo Switch 2 non devono effettuare un acquisto separato e i loro salvataggi non verranno cancellati."

"Quindi sì, se avete l'originale Nintendo Switch sappiate che stiamo facendo del nostro meglio per sfruttare questa console: vogliamo assicurarci che i nostri titoli sia ancora giocabili su Switch 1, ma l'esperienza migliore sarà su Switch 2."