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Supportare Nintendo Switch è sempre più difficile, dice Nightdive

Nightdive Studios vuole continuare a supportare Nintendo Switch con i suoi giochi, ma ha ammesso che è sempre più difficile farlo per via dei limiti della console.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/09/2026
Nintendo Switch

Grover Wimberly IV, direttore di Nightdive Studios ha spiegato che supportare Nintendo Switch è sempre più difficile per via dei limiti tecnici della console ibrida giapponese, che si avvicina ormai al suo decimo anno di vita.

"Con tutto il rispetto per i giocatori Nintendo, l'originale Switch sta diventando sempre più difficile da supportare perché è una console vecchia", ha detto Wimberly IV. "Tuttavia, finché ne avremo la possibilità, faremo del nostro meglio per continuare a pubblicare i nostri giochi su questa piattaforma."

"Nintendo Switch 2 offre più potenza, quindi si hanno frame rate più fluidi, texture più nitide, tempi di caricamento più rapidi e il supporto al mouse", ha continuato il direttore di Nightdive Studios.

Thief Remastered includerà The Tarnished Mirror, una nuova campagna realizzata da Nightdive Studios Thief Remastered includerà The Tarnished Mirror, una nuova campagna realizzata da Nightdive Studios

"Inoltre, i giocatori che vogliono effettuare l'aggiornamento dei giochi dalla versione Nintendo Switch alla versione Nintendo Switch 2 non devono effettuare un acquisto separato e i loro salvataggi non verranno cancellati."

"Quindi sì, se avete l'originale Nintendo Switch sappiate che stiamo facendo del nostro meglio per sfruttare questa console: vogliamo assicurarci che i nostri titoli sia ancora giocabili su Switch 1, ma l'esperienza migliore sarà su Switch 2."

SiN: Reloaded

Annunciato lo scorso marzo, SiN: Reloaded sarà il prossimo gioco di Nightdive Studios ad approdare anche su Nintendo Switch, con una nuova versione del classico sparatutto che includerà numerosi miglioramenti tecnici e non solo.

Naturalmente, come spiegato dal direttore dello studio, l'edizione per Nintendo Switch 2 sarà migliore sul piano tecnico e includerà funzionalità aggiuntive molto interessanti.

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