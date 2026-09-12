Meta Project Phoenix, svelato il design del nuovo visore che somiglia a un paio di occhiali

Sebbene non sia stato ancora annunciato ufficialmente, emergono nuove indiscrezioni su Meta Project Phoenix , un visore che potrebbe distinguersi nettamente dalle proposte attualmente disponibili sul mercato. Il dispositivo, infatti, potrebbe puntare su un design completamente diverso e meno ingombrante , offrendo così un maggiore livello di comfort durante l'utilizzo. Come sempre, specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali. In ogni caso, il 23 settembre si terrà Meta Connect , evento in cui il dispositivo potrebbe essere annunciato. Specifichiamo che l'immagine di copertina è realizzata con l'IA e non è ufficiale.

Il design del visore

Le immagini sono state scoperte da UploadVR all'interno dell'app HorizonOS Prescription Lens. Il dispositivo non viene mostrato nella sua interezza, quindi si tratta soltanto di una prima anteprima. Le immagini sono però sufficienti per capire che il design sarà profondamente diverso da quello dei classici visori. In sostanza, sarà ben lontano da quello a cui Meta ci ha abituati con la gamma Quest.

Meta Project Phoenix

Come potete vedere, il visore somiglia a un paio di occhiali leggermente massicci, con i naselli che mantengono il dispositivo in posizione e sensori posizionati intorno alle tempie. Somiglia per certi versi agli XREAL Aura. I cuscinetti nasali, a differenza del visore, non dovrebbero creare problemi di pressione durante le sessioni più prolungate. Nella seconda immagine, invece, si vede un cavo che parte dalla tempia sinistra e collega il visore a un'unità separata. Viene inoltre mostrato un codice QR da scansionare, forse per una configurazione semplificata e immediata.

Il visore di Meta

Per il resto, non sono stati condivisi ulteriori dettagli, quindi restiamo in attesa di informazioni più concrete.